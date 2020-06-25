Пять лет колонии: директор минской турфирмы осужден за мошенничество

Источник материала: ОНТ

В суде Фрунзенского района столицы закончено рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в сфере туристических услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.

В качестве обвиняемого выступал директор ЧТУП «Нейтири». Согласно материалам дела, с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го мужчина обманом завладел деньгами 48 человек, общая сумма ущерба оценивается в 131 940 белорусских рублей.

Предприниматель, владеющий турфирмой в Минске, заключал договоры с гражданами и принимал от них деньги, хорошо зная, что свои обязательства выполнить не сможет. С 2013 года предприятие организовывало отдых в Египте, Турции и других странах, однако с ноября 2018 года перестало оказывать услуги.

Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Также с него было взыскано 63,3 тысяч рублей в пользу 23 человек, и 6,9 тысяч рублей – в пользу 15 человек в качестве компенсации морального вреда.





Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

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