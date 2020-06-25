Вступительную кампанию в Беларуси контролируют более двух сотен сотрудников Госконтроля

Источник материала: Ежедневник

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Как сообщили в КГК, контроль осуществляется на всех этапах: централизованном тестировании, приеме документов, проведении внутренних вступительных испытаний в учреждениях, зачислении абитуриентов в состав студентов, учащихся.

Комитет госконтроля отрядил более 220 работников для контроля за вступительной кампанией.

Сегодня, 25 июня, в стране стартовало централизованное тестирование. Как отметил заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы – начальник управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Виктор Бурло, госконтролеры начали работу в пунктах тестирования уже в 7 часов утра, чтобы обеспечить сохранность получаемых оргкомиссиями бланков ответов и тестовых заданий. Проверена готовность пунктов тестирования: система пропуска; работа медпункта; организация мест для приема личных вещей абитуриентов; наличие в аудиториях работающих часов, питьевой воды, масок; организация жеребьевки для рассадки абитуриентов; отсутствие информационно-передающих устройств. Под контролем также пропуск в пункт тестирования абитуриентов и лиц, обеспечивающих проведение ЦТ.



Комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний работают во всех учреждениях высшего и среднего специального образования.