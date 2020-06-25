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«Реал» вышел на первое место в чемпионате Испании по футболу
Источник материала: ОНТ
Важное событие произошло и в 31-м туре чемпионата Испании по футболу. В турнире вновь сменился лидер. На первое место вышел мадридский «Реал».
Команда Зинедина Зидана дома обыграла «Мальорку» – 2:0. Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Винисиус Жуниор. Во втором тайме преимущество королевского клуба увеличил капитан команды Серхио Рамос. «Реал» набрал 68 очков. Столько же баллов и у главного конкурента. Однако по личным встречам в сезоне «Барселона» уступает сопернику и пока занимает второе место. До окончания чемпионата Испании остается 7 туров.
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Важное событие произошло и в 31-м туре чемпионата Испании по футболу. В турнире вновь сменился лидер. На первое место вышел мадридский «Реал». Команда Зинедина...
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