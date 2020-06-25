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Александр Солодуха: для артистов государство создаёт лучшие условия. И для детей, кстати, тоже
Источник материала: СТВ
Растить детей и внуков в красивой, ухоженной, зеленой стране – это счастье, рассказал в комментарии
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Поверьте мне как артисту, который объехал 120 районов. И почти в каждом – новенький отремонтированный Дом культуры. Чистенький, аккуратный, с капремонтом. Было такое раньше? Нет, конечно. Где-то, может, еще что-то делается, но я уверен: скоро все ДК будут как с картинки. Потому что для артистов государство создает лучшие условия. И для детей, кстати, тоже. Моя Варенька как раз сейчас отдыхает в роскошном детском лагере. Условия царские, вот правда! А вообще, у нас с супругой Наташей четыре ребенка на двоих, и я уже пятикратный дедушка! И это такое счастье – растить детей и внуков в зеленой, ухоженной, красивой стране!
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Растить детей и внуков в красивой, ухоженной, зеленой стране – это счастье, рассказал в комментарии sb.by известный певец Александр Солодуха.
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