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Нападки на журналистов со стороны интернет-сообщества недопустимы — Игорь Луцкий

25.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Нападки на журналистов со стороны интернет-сообщества недопустимы — Игорь Луцкий

Каждый может отстаивать свою позицию и должен быть уверен, что он будет в безопасности. Такое мнение министр информации Игорь Луцкий высказал во время встречи с коллективом холдинга «Редакция газеты “Мінская праўда”».

Нападки на журналистов со стороны интернет-сообщества недопустимы — Игорь Луцкий

— Учитывая период избирательной кампании, который мы сейчас проходим, мы видим, какое отношение складывается в интернете, соцсетях и пабликах. Высказывания мнений журналистов, как правило государственных средств массовой информации, сопровождаются угрозами. Не нужно поддаваться панике, это чистейшей воды технологии создания образов. Люди вправе высказывать свое мнение, но я абсолютно против того, чтобы все это перерастало в личностные конфликты и угрозы всем, в том числе вам как сотрудникам СМИ, — отметил Игорь Луцкий.

Нападки на журналистов со стороны интернет-сообщества недопустимы — Игорь Луцкий

Министр рассказал о состоявшейся встрече с правоохранительными органами. Он отметил, что кибербуллинг и нападки на журналистов недопустимы:

— Каждый может и должен отстаивать свое дело, свою позицию. Но он должен быть уверен, что государство его защитит. Если у кого-то возникают проблемы, мы готовы их решать. Нас могут обвинять в том, что мы что-то не показываем и что-то не говорим, я могу точно так же сказать, что на тех же телеграм-каналах вы не увидите информацию о том, что делается государством на протяжении более 25 лет для того, чтобы мы могли спокойно ходить по улицам.

Нападки на журналистов со стороны интернет-сообщества недопустимы — Игорь Луцкий

Во время встречи Игорь Луцкий рассказал о том, что давно знаком с работой регионального холдинга. Он похвалил газету «Мінская праўда», оценил ее тираж и среднюю заработную плату на предприятии. Министр информации лично пообщался с сотрудниками и ответил на их вопросы.

Нападки на журналистов со стороны интернет-сообщества недопустимы — Игорь Луцкий

Кроме «Мінскай праўды», в состав холдинга входят газеты Минского, Дзержинского и Узденского районов, сетевое издание МЛЫН.BY.

http://www.mlyn.by

 
 
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Каждый может отстаивать свою позицию и должен быть уверен, что он будет в безопасности. Такое мнение министр информации Игорь Луцкий высказал во время встречи с...
 
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