Чтобы не было пожара. Топ-5 рекомендаций спасателей, если вы разводите костер в лесу

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Первопричиной лесных пожаров чаще всего становятся не погодные условия (отсутствие дождей, высокая температура, сильный ветер), а человек — заядлый виновник разгула огненной стихии в лесных массивах.

Крайняя, но эффективная мера, способствующая стабилизации обстановки в лесных массивах, — введение ограничений и запретов на посещение лесов. Зачем? Из-за высокого риска пожаров! Но, чтобы защитить от огня леса и торфяники, обезопасить людей, такие меры должны «сочетаться» с обязательным повышением уровня культуры ОБЖ в обществе.

Изучаем, запоминаем рекомендации спасателей. Обучаем родных и друзей!

Никогда не разводите костры в хвойных молодняках, торфяниках, участках, прилегающих к подсохшим камышам и тростникам. Не раскладывайте костер под деревьями, у пней, в местах скопления лесного «бурелома». Слабый огонь, проникший в торфяники, под корни деревьев, в глубокую трещину между камнями, потушить очень трудно.

Костры в лесу — «крайняя» необходимость. Если без костра не обойтись, выберите место, где можно освободить грунт от мхов и лишайников, сухой хвои, веток. Кострище окопайте так, чтобы чистая земляная полоса вокруг костра была шириной от 0,5 до 1 метра.

Не уходите от костра, не затушив его полностью. Залейте костер водой, разгребите пепел: убедитесь, что не осталось ни одной искры. Можно засыпать кострище слоем земли толщиной не менее 10 см.

Не курите в лесу! На ходу, сидя, стоя — не рискуйте гектарами лесных угодий.

Не бросайте зажженную спичку, потушите ее (а лучше — помните о «лесном этикете» и вообще не сорите).

Не оставляйте бутылки — целые и разбитые — в лесу («лесной этикет» плюс безопасность): под лучами солнца обычная стеклянная бутылка превращается в зажигательную «линзу».

Не заезжайте в лес на автомобилях и мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

«НН».