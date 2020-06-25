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Старые схемы по-новому: Как мошенники в Сети «разводят» белорусов на деньги

25.06.2020 17:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Старые схемы по-новому: Как мошенники в Сети «разводят» белорусов на деньги

Уловка с лжепокупателями на площадках в интернете до сих пор является одной из самых популярных схем интернет-мошенников. Об этом предупредили в Октябрьском РОВД Гродно.

«Чтобы получить деньги, на карте уже должна быть эта сумма»

Очередными жертвами мошенничества стали несколько гродненцев. Так, супруги из областного центра разместили объявление о продаже детской коляски. На следующий день им написал житель Волковыска и договорился перевести деньги им на карточку. Супруги, ничего не подозревая, перешли по ссылке и ввели данные карты.

На телефон супругам пришел код о списании денежных средств и они сообщили и его. После этого с лицевого счета супругов было списано 200 рублей.

На ту же удочку попалась 20-летняя жительница Гродно, которая продавала по интернету мобильный. Появилась покупательница, которая якобы взялась оформить доставку курьером, продавцу нужно было только ввести данные своей карты.

При этом, когда платеж не прошел, покупатель пояснила, что на карте должна быть сумма не менее той, которую пересылают. Поэтому девочка взяла карту мамы. В результате с карты списали 610 рублей. 

Звонки из банка

Также белорусы получают звонки от лиц, представляющихся банковскими работниками. Они сообщают, что с лицевого счета пытаются списать деньги. Чтобы отменить списание, нужно назвать коды из СМС. После этого списание средств действительно производится.

Так гродненка 1988 года рождения лишилась более 1,6 тысяч рублей.

Представители правоохранительных органов просят граждан проявлять бдительность. Не следует доверять незнакомым людям, не давать детям в руки или фотографировать платежные карты.


Фото: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Уловка с лжепокупателями на площадках в интернете до сих пор является одной из самых популярных схем интернет-мошенников. Об этом предупредили в Октябрьском РОВД...
 
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