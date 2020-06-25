Встреча с трудовым коллективом. Обсудили насущные вопросы

Источник материала: Ивьевский край

15 июня состоялась встреча первого заместителя председателя Ивьевского районного исполнительного комитета, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Виталия Станиславовича Милюнца с трудовым коллективом Ивьевской районной ветеринарной станции.









В своем выступлении Виталий Станиславович акцентировал внимание присутствующих на перспективах развития района, подробно рассказал об итогах социально-экономического развития района за январь-май 2020 года: экспорте товаров, прямых иностранных инвестициях, объеме производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, созданных рабочих местах, заработной плате и др.

В ходе встречи были заданы вопросы, касающиеся асфальтирования дорог в частном секторе, на них присутствующие получили компетентные ответы.

Подводя итоги встречи, Виталий Станиславович поблагодарил трудовой коллектив ветеринарной станции за их плодотворную работу на благо нашего района.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

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