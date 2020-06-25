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Под Гродно Opel вылетел в кювет и перевернулся: пострадала 19-летняя бесправница

25.06.2020 17:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе легковушка вылетела в кювет и перевернулась, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось 25 июня, около 04.00. Установлено, что 19-летняя водитель Opel ехала по трассе Р145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литовской Республики. Вблизи агрогородка Путришки она не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, где автомобиль и опрокинулся.

В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Ее 31-летнего пассажира медики осмотрели на месте аварии. В госпитализации мужчина не нуждался.


В ГАИ отметили, что водитель не имела права управления автомобилем.

 
Теги: Гродно
 
 
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Происшествие случилось 25 июня, около 04.00, вблизи агрогородка Путришки.
 
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