Под Гродно Opel вылетел в кювет и перевернулся: пострадала 19-летняя бесправница

Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе легковушка вылетела в кювет и перевернулась, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось 25 июня, около 04.00. Установлено, что 19-летняя водитель Opel ехала по трассе Р145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литовской Республики. Вблизи агрогородка Путришки она не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, где автомобиль и опрокинулся.

В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Ее 31-летнего пассажира медики осмотрели на месте аварии. В госпитализации мужчина не нуждался.





В ГАИ отметили, что водитель не имела права управления автомобилем.