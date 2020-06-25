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Невозможно пить: жители Минска жалуются на проблемы с водой

25.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Невозможно пить. Жители двух районов Минска жалуются на неприятный запах воды из-под крана. Причины этого выясняются, сообщает телеканал «МИР 24».

Антон Голоскок, начальник производства предприятия «Минскводоканал», рассказал, что с жалобами в ведомство обращаются жители Фрунзенского и Московского районов.

«Они получают воду от очистной водопроводной станции, которая подготавливает ее из поверхностных источников водоснабжения. И качество этой воды зависит от многих факторов, в том числе и от температурного режима. Эта версия у нас пока основная», – объяснил Голоскок.

Жители домов пока выстраиваются в очереди за питьевой водой. Ее подвозят в цистернах, чистую и без запаха. Водопроводную уже проверили: она соответствует санитарным нормам. Откуда взялся запах, пока неизвестно. Сейчас специалисты промывают водопроводную сеть.

Ранее в Беларуси проверили пляжи на безопасность. Отдыхать возле воды в летний период могут около 5 – 7 тысяч. Специалисты призывают: купайтесь в положенных местах, это безопасно.



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Теги: Минск
 
 
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Жители домов уже выстраиваются в очереди за питьевой водой.
 
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