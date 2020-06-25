|
Невозможно пить: жители Минска жалуются на проблемы с водой
25.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Невозможно пить. Жители двух районов Минска жалуются на неприятный запах воды из-под крана. Причины этого выясняются, сообщает телеканал «МИР 24».
Антон Голоскок, начальник производства предприятия «Минскводоканал», рассказал, что с жалобами в ведомство обращаются жители Фрунзенского и Московского районов.
Жители домов пока выстраиваются в очереди за питьевой водой. Ее подвозят в цистернах, чистую и без запаха. Водопроводную уже проверили: она соответствует санитарным нормам. Откуда взялся запах, пока неизвестно. Сейчас специалисты промывают водопроводную сеть.
Ранее в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители домов уже выстраиваются в очереди за питьевой водой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)