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Стало известно, что подарили Лукашенко на Параде Победы в Москве
25.06.2020 17:54 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: mk.ru
Гости московского Парада Победы уехали не с пустыми руками.
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По данным издания, внутри были бинокль, пилотка, шарф в виде георгиевской ленты, коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем. Кроме того, в котомках были плащ-палатка, сборник 25 погибших на войне поэтов «Ушли на рассвете: судьбы и стихи» и бутылка воды. Также дополнением к подарку стала миниатюрная копия Знамени Победы.
Парад в столице России 24 июня посетили президент беларуси Александр Лукашенко с сыновьями, главы Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и др.
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Гости московского Парада Победы уехали не с пустыми руками.
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