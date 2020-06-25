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Если вы заблудились в лесу: 6 важных советов

25.06.2020 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Алексей Бойко и официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.

Если вы заблудились в лесу: 6 важных советов

Анастасия Швайбович рассказала нам основные правила, которые помогут выйти из леса, если вы заблудились.

Собираетесь в лес? Что надеть и взять с собой

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Важный совет – не паниковать.

Если вы заблудились в лесу: 6 важных советов

Осмотреться по сторонам. Возможно, вы просто испугались, и вы знаете, куда двигаться необходимо вам.

Прислушаться к звукам. На самом деле, допустим, идущий поезд слышен за 10 километров. Вы можете направиться на звук, и вдоль железной дороги вы, в любом случае, выйдете к населенному пункту. Это же касается звука работающего трактора – 3-4 километра, лай собака – 2-3 километра. В любом случае, вы будете двигаться в правильном направлении, не будете блуждать по кругу и тем самым выйдете к населенному пункту.

Если вы заблудились в лесу: 6 важных советов

Следуйте вниз по течению реки.

Будьте бдительны: осторожно, болото.

Если вы заблудились в лесу: 6 важных советов

Скажите «нет» камуфляжу.

Люди в материале: Алексей Бойко, Анастасия Швайбович

 
 
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Алексей Бойко и...
 
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