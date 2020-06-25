|
Если вы заблудились в лесу: 6 важных советов
Источник материала: СТВ
Гости программы
Анастасия Швайбович рассказала нам основные правила, которые помогут выйти из леса, если вы заблудились.
Осмотреться по сторонам. Возможно, вы просто испугались, и вы знаете, куда двигаться необходимо вам.
Следуйте вниз по течению реки.
Будьте бдительны: осторожно, болото.
Скажите «нет» камуфляжу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Алексей Бойко и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)