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Нелегала из Афганистана обнаружили в пункте пропуска "Козловичи"

25.06.2020 19:36 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Пересечь границу мужчина планировал в большегрузе, который вез шины. Так называемого безбилетника правоохранители заметили при оформлении фуры на въезд в Беларусь. В ходе разбирательств выяснилось, что задержанный планировал нарушить госграницу в поисках лучших условий жизни. Поэтому 23-летний парень-нелегал спрятался в прицепе во время загрузки в Сербии. Мужчину привлекли к административной ответственности с запретом на въезд в нашу страну на 5 лет. После чего его передали польской стороне. 
 
 
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Пересечь границу мужчина планировал в большегрузе, который вез шины. Так называемого безбилетника правоохранители заметили при оформлении фуры на въезд в...
 
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