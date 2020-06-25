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Нелегала из Афганистана обнаружили в пункте пропуска "Козловичи"
Источник материала: БTПересечь границу мужчина планировал в большегрузе, который вез шины. Так называемого безбилетника правоохранители заметили при оформлении фуры на въезд в Беларусь. В ходе разбирательств выяснилось, что задержанный планировал нарушить госграницу в поисках лучших условий жизни. Поэтому 23-летний парень-нелегал спрятался в прицепе во время загрузки в Сербии. Мужчину привлекли к административной ответственности с запретом на въезд в нашу страну на 5 лет. После чего его передали польской стороне.
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Пересечь границу мужчина планировал в большегрузе, который вез шины. Так называемого безбилетника правоохранители заметили при оформлении фуры на въезд в...
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