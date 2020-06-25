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«Лоза – она всегда вкусно пахнет». Мастера по лозоплетению из Гродно делают товары, за которыми приезжают со всей страны

25.06.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О старинном ремесле в современной интерпретации. Семья из Гродно осваивает искусство лозоплетения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наталья и Андрей Пивоварчик занимаются этим уже почти 10 лет. С лозой подружились по воле случая, помогли дети, негде было хранить игрушки. За годы тихое хобби превратилось в любимое дело. И теперь за уникальным товаром приезжают со всей страны.

Галина Буро познакомилась с мастерами.

«Лоза – она всегда вкусно пахнет». Мастера по лозоплетению из Гродно делают товары, за которыми приезжают со всей страны

Плетеные вещи в семье Пивоварчик уже давно не покупают – сами изготавливают. Их городскую квартиру обычной уж точно не назовешь – прямо в зале настоящая мастерская. Древесный запах стеблей ивы, повсюду изделия из лозы и заготовки под них.  

«Лоза – она всегда вкусно пахнет». Мастера по лозоплетению из Гродно делают товары, за которыми приезжают со всей страны

Андрей Пивоварчик, ремесленник:
Так, чтобы моделька была интересная, красивая. Чтобы человек, который проходит мимо, даже если он с лозой не встречался, посмотрев на неё, сказал: «Ах, какая красивая! Какая хорошая вещь!»

«Лоза – она всегда вкусно пахнет». Мастера по лозоплетению из Гродно делают товары, за которыми приезжают со всей страны

Лозоплетением Наталья и Андрей занимаются уже почти 10 лет. Сегодня шутят: если бы ещё лет 15 назад им кто-то сказал, что станут ремесленниками – ни за что в жизни не поверили бы. Он по образованию энергетик, она – учитель музыки. С лозой подружились по воле случая, точнее, дети помогли.  

«Лоза – она всегда вкусно пахнет». Мастера по лозоплетению из Гродно делают товары, за которыми приезжают со всей страны

Наталья Пивоварчик, ремесленник:
Решили попробовать сделать им корзины для вот этих игрушек, для кубиков. И мне попался на почте журнал, там что-то «Сделай сам». И там на одной страничке было написано, как сплести вот эту вот корзинку. Я пришла, говорю, давай попробуем. 

«Лоза – она всегда вкусно пахнет». Мастера по лозоплетению из Гродно делают товары, за которыми приезжают со всей страны


Наталью и Андрея увлёк процесс. Лоза экологически чистый, природный материал, для детей безопасно. 

Наталья Пивоварчик:
Лоза – она вот вся такая теплая, деревянная. Она всегда вкусно пахнет. В неё можно и хлеб положить, и печенье.

«Лоза – она всегда вкусно пахнет». Мастера по лозоплетению из Гродно делают товары, за которыми приезжают со всей страны

На стильные вещи посыпались заказы. А в прошлом году супруги привезли второе место и со «Славянского базара». Старинное ремесло в современной интерпретации. Для них важна функциональность вещей, собственно, также было для наших предков. 

Андрей Пивоварчик:
Делали, потому что им нужно было в хозяйство, они же не будут покупать. Мне кажется, что всё в какой-то генной памяти оно есть, оно находится.

«Лоза – она всегда вкусно пахнет». Мастера по лозоплетению из Гродно делают товары, за которыми приезжают со всей страны

 Свое ремесло они называют волшебным, а в каждом изделии – частица души. На даче высадили кустовую иву, мечтают о большом количестве лозы, тогда грандиозные и масштабные идеи, польются, как песня.

Люди в материале: Галина Буро, Наталья Пивоварчик, Андрей Пивоварчик

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. О старинном ремесле в современной интерпретации. Семья из Гродно осваивает искусство лозоплетения, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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