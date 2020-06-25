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«Лоза – она всегда вкусно пахнет». Мастера по лозоплетению из Гродно делают товары, за которыми приезжают со всей страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О старинном ремесле в современной интерпретации. Семья из Гродно осваивает искусство лозоплетения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья и Андрей Пивоварчик занимаются этим уже почти 10 лет. С лозой подружились по воле случая, помогли дети, негде было хранить игрушки. За годы тихое хобби превратилось в любимое дело. И теперь за уникальным товаром приезжают со всей страны.
Плетеные вещи в семье Пивоварчик уже давно не покупают – сами изготавливают. Их городскую квартиру обычной уж точно не назовешь – прямо в зале настоящая мастерская. Древесный запах стеблей ивы, повсюду изделия из лозы и заготовки под них.
Андрей Пивоварчик, ремесленник:
Лозоплетением Наталья и Андрей занимаются уже почти 10 лет. Сегодня шутят: если бы ещё лет 15 назад им кто-то сказал, что станут ремесленниками – ни за что в жизни не поверили бы. Он по образованию энергетик, она – учитель музыки. С лозой подружились по воле случая, точнее, дети помогли.
Наталья Пивоварчик, ремесленник:
Наталья Пивоварчик:
На стильные вещи посыпались заказы. А в прошлом году супруги привезли второе место и со «Славянского базара». Старинное ремесло в современной интерпретации. Для них важна функциональность вещей, собственно, также было для наших предков.
Андрей Пивоварчик:
Свое ремесло они называют волшебным, а в каждом изделии – частица души. На даче высадили кустовую иву, мечтают о большом количестве лозы, тогда грандиозные и масштабные идеи, польются, как песня.
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«Лоза – она всегда вкусно пахнет». Мастера по лозоплетению из Гродно делают товары, за которыми приезжают со всей страны
Новости Беларуси. О старинном ремесле в современной интерпретации. Семья из Гродно осваивает искусство лозоплетения, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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