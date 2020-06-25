Знаем: вы скучали по минским кинотеатрам! Вот дата, когда почти все они откроются

Источник материала: KYKY

Итак, кинотеатры Минска постепенно воскресают! Как пишет агентство «Минск-Новости», почти все они возобновят работу 30 июня.

В этот день состоится премьера нового фильма Кристофера Нолана «Довод». Картину покажут во всех кинотеатрах сети «КиноМинска», кроме «Дома кино» и «Пионера». Всего в эту сеть входят 13 кинотеатров, 12 из них временно не работают с середины апреля. Работу во время пандемии не прекращал только кинотеатр «Беларусь».

Naviny.by напоминают , что кинотеатры частной сети Silver Screen cinemas снова заработали для зрителей 12 июня – правда, киноплощадки Silver Screen в ТЦ Galileo и Silver Screen ТЦ ARENAcity открыты только в пятницу и в выходные. Еще один частный столичный кинокомплекс – Falcon Club Бутик Кино – вернется с каникул 2 июля.