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Знаем: вы скучали по минским кинотеатрам! Вот дата, когда почти все они откроются
Источник материала: KYKY>
Итак, кинотеатры Минска постепенно воскресают! Как
В этот день состоится премьера нового фильма Кристофера Нолана «Довод». Картину покажут во всех кинотеатрах сети «КиноМинска», кроме «Дома кино» и «Пионера». Всего в эту сеть входят 13 кинотеатров, 12 из них временно не работают с середины апреля. Работу во время пандемии не прекращал только кинотеатр «Беларусь».
Naviny.by
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