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Знаем: вы скучали по минским кинотеатрам! Вот дата, когда почти все они откроются

25.06.2020 18:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Итак, кинотеатры Минска постепенно воскресают! Как пишет агентство «Минск-Новости», почти все они возобновят работу 30 июня.

В этот день состоится премьера нового фильма Кристофера Нолана «Довод». Картину покажут во всех кинотеатрах сети «КиноМинска», кроме «Дома кино» и «Пионера». Всего в эту сеть входят 13 кинотеатров, 12 из них временно не работают с середины апреля. Работу во время пандемии не прекращал только кинотеатр «Беларусь».

Naviny.by напоминают, что кинотеатры частной сети Silver Screen cinemas снова заработали для зрителей 12 июня – правда, киноплощадки Silver Screen в ТЦ Galileo и Silver Screen ТЦ ARENAcity открыты только в пятницу и в выходные. Еще один частный столичный кинокомплекс – Falcon Club Бутик Кино – вернется с каникул 2 июля.

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Теги: Минск
 
 
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Итак, кинотеатры Минска постепенно воскресают! Как пишет агентство «Минск-Новости», почти все они возобновят работу 30 июня. В этот день состоится премьера нового...
 
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