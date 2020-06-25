ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Таким образом история закольцевалась»

25.06.2020 18:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Благостное течение жизни в Несвижском замке нарушила Первая мировая война. Линия фронта – буквально в нескольких километрах. А в самом дворце – госпиталь российской армии. К этому времени все сокровища Радзивиллы вывозят вглубь России. В1917 году покидает Несвиж и княжеская семья, рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси».

«17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Таким образом история закольцевалась»

В родовой замок они вернулись лишь спустя 4 года. Когда установилась советско-польская граница, и Несвиж вошел в состав Второй Речи Посполитой, здесь воцарилась размеренная жизнь.

Но ненадолго. 17 сентября 1939 года – судьбоносный день для княжеской семьи и важная историческая дата, преломившая ход истории. Западные земли в результате освободительного похода Советской Армии вернулись в состав Беларуси.

«17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Таким образом история закольцевалась»

В этот же день владельцы приграничных на тот момент замков в Мире и Несвиже были арестованы. По одной из версий, князь Александр прямо из Мира был отправлен в Сибирь. Но историки все же настаивают на ином развитии событий.

Виктор Бунчук, краевед:
Князя Александра взяла советская власть под арест, но уже начало правительство Румынии ходатайствовать – отпустили. А Василия с Надеждой отпустили.

«17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Таким образом история закольцевалась»

Ольга Новицкая, заместитель директора по научной и просветительской работе музея «Замковый комплекс «Мир»:
Александр Дмитриевич Святополк-Мирский считается последним владельцем. Он здесь был хозяином всего лишь один год. Осенью 1939-го был арестован как социально опасный элемент, заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. Однако в январе 1942 года попал под амнистию как польский гражданин. Иммигрировал с семьей сначала в Турцию, а затем – Испанию, где умер в 1984 году в возрасте 85 лет.

В первые часы наступательной операции арестовали и Радзивиллов. История княжеского рода на этом в Несвиже завершилась. Уже после историки отметили – без мистики не обошлось.

Владимир Короленок, ученый секретарь Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Реально существовавший человек. Таким образом история Радзивиллов закольцевалась. Она началась с Сиротки и в каком-то смысле закончилась Сироткой.

Люди в материале: Виктор Бунчук, Ольга Новицкая

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благостное течение жизни в Несвижском замке нарушила Первая мировая война. Линия фронта – буквально в нескольких километрах. А в самом дворце – госпиталь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Знаем: вы скучали по минским кинотеатрам! Вот дата, когда почти все они откроются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика