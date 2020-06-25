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«17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Таким образом история закольцевалась»
Источник материала: СТВ
Благостное течение жизни в Несвижском замке нарушила Первая мировая война. Линия фронта – буквально в нескольких километрах. А в самом дворце – госпиталь российской армии. К этому времени все сокровища Радзивиллы вывозят вглубь России. В1917 году покидает Несвиж и княжеская семья, рассказали в серии документального цикла
Но ненадолго. 17 сентября 1939 года – судьбоносный день для княжеской семьи и важная историческая дата, преломившая ход истории. Западные земли в результате освободительного похода Советской Армии вернулись в состав Беларуси.
Виктор Бунчук, краевед:
В первые часы наступательной операции арестовали и Радзивиллов. История княжеского рода на этом в Несвиже завершилась. Уже после историки отметили – без мистики не обошлось.
Владимир Короленок, ученый секретарь Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
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«17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Таким образом история закольцевалась»
Благостное течение жизни в Несвижском замке нарушила Первая мировая война. Линия фронта – буквально в нескольких километрах. А в самом дворце – госпиталь...
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