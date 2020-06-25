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«За сутки обычно продается 600 бутылок, а вчера - 12 тысяч». Торговля - об ажиотажном спросе на воду
Источник материала: Tut.by
В среду, 24 июня западные районы Минска
FINANCE.TUT.BY поинтересовался у представителей торговли, насколько вырос спрос на воду и как они справляются с ажиотажем.
Ассоциация розничных сетей: «20-тонную фуру воды распродали за полчаса»
Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская рассказывает, что 24 июня в Московском и Фрунзенском районе спрос на воду вырос в 10−15 раз. О таком же приросте
— В сутки одна торговая сеть в среднем продает около 600 бутылок воды, а вчера в некоторых сетях продажи доходили до 12 тысяч бутылок. Например, «Корона» вчера успела заказать с «Дариды» 20-тонную фуру воды, в которую вмещается 4 тысячи пятилитровых бутылок. Они продали их за полчаса. Это настоящее сумасшествие, — констатирует Наталия Шаблинская. — Хочу сказать, что вся торговля в сложившейся ситуации очень старалась, безразличных не было. Работали и грузились в том числе ночью. В первую очередь торговые сети начали перекидывать воду в очаги из тех районов, где она не была настолько востребована. Но, естественно, перераспределение — только временная мера. В этой ситуации мы абсолютно зависим от производителей, от технической возможности выполнить все заявки одномоментно, ведь проблема появилась у всех.
Производители, в свою очередь, соблюдают определенные технологические циклы, которые напрямую влияют на сроки поставок воды.
— Во-первых, каждого предприятия работает с определенной мощности. На предприятии «Кока Кола» это, например, 50 тысяч бутылок в день. То есть они физически не могут дать больше. Но есть еще момент: по санитарным нормам питьевая вода должна отстаиваться три дня. А когда все идет в штатном режиме, неразумно производить нереализуемые объемы. Поэтому производители смогут отгрузить воду только в субботу, — комментирует Наталия Шаблинская. — Мы думаем, как решить эту задачу и перераспределить нагрузку, но производители и торговля не на все могут повлиять. Сегодня МАРТ дал поручение заводам, которые работают в других областях, везти в Минск свою воду, потому что там она не настолько востребована. Это должно сгладить ситуацию. И я уверена, что ритейл тоже отнесется к решению данного вопроса очень ответственно.
Также, по мнению собеседницы, магазинная вода для хозяйственных нужд «получается золотой» за счет стоимости упаковки.
— Цена вопроса маленькой бутылки — это только для утоления жажды. Может быть, за водой для хознужд лучше съездить к друзьям и родным, на криницу, набрать на даче из колодца. Это просто житейский совет, — считает Наталия Шаблинская.
Торговая сеть: «Спрос вырос даже в магазинах, не попавших в эпицентр событий»
FINANCE.TUT.BY также обратился за комментарием в несколько торговых сетей, ответ нам пока дали только в «Гиппо». Там рассказывают, что, по их оценкам, покупательский спрос на воду по сравнению с прошлой средой вырос в 13 раз.
— Причем рост произошел не только в гипермаркетах, супермаркетах «Гиппо», расположенных в зоне аварии, но и в магазинах, не попавших в эпицентр событий. Наибольшим спросом, конечно же, пользовались большие упаковки воды, — комментируют в торговой сети. — С учетом увеличившегося спроса, а также поступавшей в течение дня информации о ситуации с водоснабжением, в среду еще до обеда были предприняты меры по насыщению объектов большим объемом питьевой бутилированной воды, дополнительные поставки были осуществлены после обеда. Все запасы воды, в том числе поступающие оперативно, перемещались в торговые залы, при необходимости в пострадавшие районы из других частей города.
В «Гиппо» говорят, что для обеспечения покупательского спроса объем поставок на ближайшие дни по всему Минску увеличиили до 10−15 раз.
— Трудностей на текущий момент нет. Производители и поставщики воды также
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«За сутки обычно продается 600 бутылок, а вчера - 12 тысяч». Торговля - об ажиотажном спросе на воду
FINANCE.TUT.BY поинтересовался у представителей торговли, насколько вырос спрос на воду и как они справляются с ажиотажем.
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