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Информационный вброс: Лукашенко рассказал о распространении фейков перед выборами
25.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко заявил о распространении фейков в интернете перед президентскими выборами. Они направлены на дискредитацию власти. Белорусский лидер уверен, что вбросы делают из-за рубежа. Так, речь идет о якобы солидном счете в иностранном банке, который оформлен на близкого родственника президента, передает «МИР 24».
Напомним, выдвижение кандидатов в президенты в Беларуси продлится до 4 июля.
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Белорусский лидер уверен, что вбросы делают из-за рубежа. Речь идет о якобы солидном счете в иностранном банке, который оформлен на сына президента.
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