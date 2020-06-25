Информационный вброс: Лукашенко рассказал о распространении фейков перед выборами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко заявил о распространении фейков в интернете перед президентскими выборами. Они направлены на дискредитацию власти. Белорусский лидер уверен, что вбросы делают из-за рубежа. Так, речь идет о якобы солидном счете в иностранном банке, который оформлен на близкого родственника президента, передает «МИР 24».

«Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Я видел, мне показали. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет. Такие фейки будут постоянно. И нам надо иметь это в виду, с этим жить и бороться», – указал президент Беларуси.