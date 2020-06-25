В юго-западной башне Гедымина Лидского замка 3 июля торжественно откроют экспозицию

Источник материала: Вороновская газета





Это юго-западная башня, справа от центрального входа. Восстановление ее внешнего архитектурного облика завершили в 2010 году, далее работы велись по внутренней отделке, разрабатывалась экспозиция. На ее открытие 3 июля приглашают гостей и жителей культурной столицы Беларуси 2020 года.

Постоянная экспозиция «Старонкі гісторыі. Ад XIV стагоддзя» расскажет о первых десятилетиях жизни единственного на сегодня восстановленного замка-кастели на территории Беларуси.





Отправная точка – 1323 год, который считается днем рождения замка, основанного великим князем Литовским Гедымином.

– Раскрытие темы начинается с персоны Гедымина, далее рассказываем о становлении Великого княжества Литовского и его замках. На третьем ярусе раскрывается тема строительства непосредственно Лидского замка типа «кастель», – рассказала директор Лидского историко-художественного музея Ольга Пилипчук. – Еще выше воссоздали княжеский покой. Есть свидетельства, что покои для знати были на верхних этажах. Мы разместили на четвертом и постарались показать, как могли выглядеть комнаты князя и какими вещами, предметами быта быть наполнены.

Так, там есть камин, рукомойник, стул, шкаф для хранения посуды, а также кровать с разборной конструкцией, которую могли легко перевозить с места на место.

И хотя экспозиция постоянная, ее будут наполнять и дальше по мере изучения истории Лидского замка, его первых владельцев. К примеру, в планах – приобрести серию исторических работ художника-иллюстратора Игоря Гордиенка.





Открытие новой экспозиции состоится 3 июля, сразу после митинга у обелиска в сквере по улице Свердлова. И до вечера основные мероприятия Дня Независимости будут проходить в замке. Это тематические праздничные программы, детский концертно-развлекательный марафон. Одним из эпизодов праздника станет XIII фестиваль национальных культур Лидчины.

У стен Лидского замка разместятся интерактивные площадки, фотозоны, спортивно-игровой городок, будут проходить мастер-классы по различным ремеслам. Лидский погранотряд представит выставку оружия и обмундирования, а отдел Департамента охраны пригласит на показательные выступления кинологов.

После 19.00 эпицентром праздничных мероприятий станет площадка у дома Валентина Тавлая. Здесь выступят Саша Немо, молодежные коллективы Лидчины. А в 22.55 собравшиеся примут участие в акции «Споем гимн вместе», после чего небо над культурной столицей Беларуси 2020 года украсит праздничный фейерверк.

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