ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В юго-западной башне Гедымина Лидского замка 3 июля торжественно откроют экспозицию

25.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В юго-западной башне Гедымина Лидского замка 3 июля торжественно откроют экспозицию

Это юго-западная башня, справа от центрального входа. Восстановление ее внешнего архитектурного облика завершили в 2010 году, далее работы велись по внутренней отделке, разрабатывалась экспозиция. На ее открытие 3 июля приглашают гостей и жителей культурной столицыБеларуси 2020 года.

Постоянная экспозиция «Старонкі гісторыі. Ад XIV стагоддзя» расскажет о первых десятилетиях жизни единственного на сегодня восстановленного замка-кастели на территории Беларуси.

В юго-западной башне Гедымина Лидского замка 3 июля торжественно откроют экспозицию

Отправная точка – 1323 год, который считается днем рождения замка, основанного великим князем Литовским Гедымином.

– Раскрытие темы начинается с персоны Гедымина, далее рассказываем о становлении Великого княжества Литовского и его замках. На третьем ярусе раскрывается тема строительства непосредственно Лидского замка типа «кастель», – рассказала директор Лидского историко-художественного музея Ольга Пилипчук. – Еще выше воссоздали княжеский покой. Есть свидетельства, что покои для знати были на верхних этажах. Мы разместили на четвертом и постарались показать, как могли выглядеть комнаты князя и какими вещами, предметами быта быть наполнены.

Так, там есть камин, рукомойник, стул, шкаф для хранения посуды, а также кровать с разборной конструкцией, которую могли легко перевозить с места на место.

И хотя экспозиция постоянная, ее будут наполнять и дальше по мере изучения истории Лидского замка, его первых владельцев. К примеру, в планах – приобрести серию исторических работ художника-иллюстратора Игоря Гордиенка.

В юго-западной башне Гедымина Лидского замка 3 июля торжественно откроют экспозицию

Открытие новой экспозиции состоится 3 июля, сразу после митинга у обелиска в сквере по улице Свердлова. И до вечера основные мероприятия Дня Независимости будут проходить в замке. Это тематические праздничные программы, детский концертно-развлекательный марафон. Одним из эпизодов праздника станет XIII фестиваль национальных культур Лидчины.

У стен Лидского замка разместятся интерактивные площадки, фотозоны, спортивно-игровой городок, будут проходить мастер-классы по различным ремеслам. Лидский погранотряд представит выставку оружия и обмундирования, а отдел Департамента охраны пригласит на показательные выступления кинологов.

После 19.00 эпицентром праздничных мероприятий станет площадка у дома Валентина Тавлая. Здесь выступят Саша Немо, молодежные коллективы Лидчины. А в 22.55 собравшиеся примут участие в акции «Споем гимн вместе», после чего небо над культурной столицей Беларуси 2020 года украсит праздничный фейерверк.

https://grodnonews.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это юго-западная башня, справа от центрального входа. Восстановление ее внешнего архитектурного облика завершили в 2010 году, далее работы велись по внутренней...
 
Новости дня
Новости разные
 
Если вы заблудились в лесу: 6 важных советов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика