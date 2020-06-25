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Определились полуфиналисты на Открытом чемпионате Беларуси по теннису

25.06.2020 18:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Определились полуфиналисты на Открытом чемпионате Беларуси по теннису

В Минске продолжается Открытый чемпионат Беларуси по теннису. Сегодня определились полуфиналисты турнира.  

Уверенный шаг в следующий раунд сделала Александра Саснович. Первый номер посева обыграла Анну Кубареву – 6:2, 6:1. В 1/2-й Александра сразится с Юлией Готовко, у которой четвертый рейтинговый номер. А вот вторая ракетка турнира россиянка Маргарита Гаспарян не смогла завершить матч с Татьяной Сасновской. Еще одним полуфиналистом стала Яна Колодынска.

У мужчин за право сыграть в финале первый номер посева россиянин Аслан Карацев сыграет с Александром Згировским, в другой паре встретятся Алексей Хомич и Ярослав Шило. Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, а завершится турнир в субботу. 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске продолжается Открытый чемпионат Беларуси по теннису. Сегодня определились полуфиналисты турнира.   Уверенный шаг в следующий раунд сделала Александра...
 
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