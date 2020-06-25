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Сколько составляет средняя зарплата белорусов за май?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Средняя номинальная начисленная, то есть до вычета налогов и взносов, зарплата в мае составила 1228 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это на 32 рубля больше, чем месяцем ранее. Больше всего получают специалисты сферы IT, финансов и страхования, грузовой авиации, нефтехимии, горнодобывающей промышленности и в области телекоммуникаций.
На противоположном полюсе работники сферы красоты и парикмахерских, развлечений, библиотек, музеев и рыбоводы.
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Новости Беларуси. Средняя номинальная начисленная, то есть до вычета налогов и взносов, зарплата в мае составила 1228 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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