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Сколько составляет средняя зарплата белорусов за май?

25.06.2020 19:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Средняя номинальная начисленная, то есть до вычета налогов и взносов, зарплата в мае составила 1228 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько составляет средняя зарплата белорусов за май?

Это на 32 рубля больше, чем месяцем ранее. Больше всего получают специалисты сферы IT, финансов и страхования, грузовой авиации, нефтехимии, горнодобывающей промышленности и в области телекоммуникаций.

На противоположном полюсе работники сферы красоты и парикмахерских, развлечений, библиотек, музеев и рыбоводы.

Больше новостей экономики за 24 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Средняя номинальная начисленная, то есть до вычета налогов и взносов, зарплата в мае составила 1228 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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