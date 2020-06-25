Ставки по кредитам в Беларуси с 1 июля должны снизиться

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кредиты с 1 июля должны немного подешеветь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный банк опубликовал расчетные величины стандартного риска на следующий месяц. По депозитам верхние ставки по-прежнему не ограничиваются, а вот по займам произошли изменения. Для физических лиц установлен потолок 13,51 %, а для юридических – 11,88 %. Соответственно, банки постараются снизить ставки по своим продуктам так, чтобы они не поднимались выше этих цифр.





Нацбанк уже второй год ежемесячно устанавливает такие расчетные величины. Если значения превышаются, то регулятор воспринимает это как показатель реализации бизнес-модели с повышенным риском и применяет к финансовой структуре повышенные требования в области достаточности капитала и формирования резервов.