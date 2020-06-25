ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ставки по кредитам в Беларуси с 1 июля должны снизиться

25.06.2020 19:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кредиты с 1 июля должны немного подешеветь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный банк опубликовал расчетные величины стандартного риска на следующий месяц. По депозитам верхние ставки по-прежнему не ограничиваются, а вот по займам произошли изменения. Для физических лиц установлен потолок 13,51 %, а для юридических – 11,88 %. Соответственно, банки постараются снизить ставки по своим продуктам так, чтобы они не поднимались выше этих цифр.

Ставки по кредитам в Беларуси с 1 июля должны снизиться

Нацбанк уже второй год ежемесячно устанавливает такие расчетные величины. Если значения превышаются, то регулятор воспринимает это как показатель реализации бизнес-модели с повышенным риском и применяет к финансовой структуре повышенные требования в области достаточности капитала и формирования резервов.

Больше новостей экономики за 24 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кредиты с 1 июля должны немного подешеветь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный банк опубликовал расчетные величины...
 
Новости дня
Новости разные
 
Определились полуфиналисты на Открытом чемпионате Беларуси по теннису
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика