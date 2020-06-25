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В Беларуси началось централизованное тестирование абитуриентов

25.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовало централизованное тестирование. На него зарегистрировались свыше 64 тысяч абитуриентов. Обязательных к сдаче предметов нет. Все зависит от выбранной специальности. Но самые популярные дисциплины – русский язык, математика и английский, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Вступительная кампания в этом году проходит в новом формате. Она началась позже на две недели. Обязательное условие – соблюдение безопасной дистанции в аудиториях. В каждой не более 50 человек. Всем рекомендовано быть в масках и перчатках.

«В связи с необходимым количеством мест у нас в этом году два дополнительных дня на математику и русский язык. То есть будет два дня на русский язык и два дня на математику. Это единственное отличие. По количеству людей одновременно проходящих это количество снижено почти в два раза для того, чтобы соблюсти меры дистанцирования», – сообщил ответственный секретарь комиссии ЦТ на базе Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Данилов.

Сегодня почти 19 тысяч абитуриентов сдают белорусский язык. В пятницу и субботу будут проходить испытания по русскому. Всего 11 предметов, которые можно будет сдавать до 16 июля. Резервные дни организованы 19, 21 и 23 июля для тех, кто по уважительной причине не смог прийти в основные. Желающие поступить в российские вузы едут подавать документы в Россию самостоятельно в сроки, установленные учебными заведениями.



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Обязательных к сдаче предметов нет. Все зависит от выбранной специальности. Но самые популярные дисциплины – русский язык, математика и английский.
 
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