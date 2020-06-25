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В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта

25.06.2020 18:59 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Центр города - это всегда не протолкнуться для водителей. Бывает, стоят плотнячком, бывает, что расставятся во всю ширь. Припарковать свой автомобиль - тот ещё квест, даже на небольшое время.

В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта

В этой связи обращает на себя внимание большая площадка за зданием старого автобусного парка - может туда разрешить запускать хотя бы автомобили обслуживающие близлежащие организации и их работников? Сразу освободится масса мест на других парковках.

В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта

Здание, к слову, сдали аренду под магазин, а вот с остальной площадью пока ничего не ясно.

В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта

В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта

А вы бы что предложили властям?

В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта

В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта

В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта
В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта

В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта

 
 
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  Центр города - это всегда не протолкнуться для водителей. Бывает, стоят плотнячком, бывает, что расставятся во всю ширь. Припарковать свой автомобиль - тот ещё...
 
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