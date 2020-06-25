В условиях дефицита парковочных мест в центре города старый автовокзал закрыт для транспорта

Источник материала: Виртуальный Брест

Центр города - это всегда не протолкнуться для водителей. Бывает, стоят плотнячком, бывает, что расставятся во всю ширь. Припарковать свой автомобиль - тот ещё квест, даже на небольшое время.





В этой связи обращает на себя внимание большая площадка за зданием старого автобусного парка - может туда разрешить запускать хотя бы автомобили обслуживающие близлежащие организации и их работников? Сразу освободится масса мест на других парковках.





Здание, к слову, сдали аренду под магазин, а вот с остальной площадью пока ничего не ясно.









А вы бы что предложили властям?