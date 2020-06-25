В Варшаве с моста упал автобус с людьми, есть пострадавшие и погибший

Источник материала: Виртуальный Брест

В Варшаве с моста упал городской автобус с людьми. Во время падения его разорвало на две части. Известно об одном погибшем и 17 пострадавших. 5 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщает warszawa.wyborcza.pl.





О причине происшествия пока информации нет.





Этот и последующие снимки — Reuters



















