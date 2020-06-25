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В Варшаве с моста упал автобус с людьми, есть пострадавшие и погибший
25.06.2020 18:59 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Варшаве с моста упал городской автобус с людьми. Во время падения его разорвало на две части. Известно об одном погибшем и 17 пострадавших. 5 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии,
О причине происшествия пока информации нет.
Этот и последующие снимки — Reuters
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В Варшаве с моста упал городской автобус с людьми. Во время падения его разорвало на две части. Известно об одном погибшем и 17 пострадавших. 5 человек находятся в...
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