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8 коллекций из Брестской области будут показаны на «Мельнице моды»

25.06.2020 18:59 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Главный молодежный fashion-форум страны пройдет в 29-й раз и впервые без реальных зрителей. Нынче за финалом Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды» можно будет следить онлайн. Прямая трансляция показа состоится на Voka.tv 30 июня.

8 коллекций из Брестской области будут показаны на «Мельнице моды»

Начнется шоу в 12.00. На сцене концертного зала «Prime Hall» в Минске будут показаны 45 коллекций со всех регионов страны. За право называться лучшими в трех основных номинациях: «Школа моды», «Мастер моды» и «Фото», – поборются 54 молодых белорусских дизайнера и 11 фотографов.

8 коллекций из Брестской области будут показаны на «Мельнице моды»

Наша область на фестивале будет представлена восемью коллекциями в номинации «Школа моды». В финал традиционно прошли Брест, Пинск и Барановичи. Так, лучшими брестскими коллекциями, успешно преодолевшими отборочные туры, оказались «Дываны з куфару» учащегося колледжа сферы обслуживания Никиты Ведерникова, а также два ансамбля от Натальи Исаевой из лицея легкой промышленности – «Тореадор» и «Представьте себе».

От Пинска на «Мельницу моды» отправится нынче коллекция «Слепой дождь» Дарьи Волк – учащейся профессионально-технического колледжа легкой промышленности. А вот Барановичи будут представлены на столичном подиуме четырьмя ансамблями. Это «Оризоо» Екатерины Менча из профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, а также три коллекции учащихся колледжа легкой промышленности имени В.Е. Чернышева: «Street Shamans» Екатерины Шаховской, «Зов пустыни» Алины Лойко и Юлии Швед, «Wild west» Илоны Мушкевич и Анастасии Шейман.

Оценивать творчество дизайнеров будут не только отечественные профессионалы из fashion-индустрии, но также зарубежные партнеры «Мельницы моды» из России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Германии, Франции, Италии, Дании, Швеции, Сербии, Китая и других стран мира. По традиции лучшие фестивальные работы будут отобраны для участия в модных показах и проектах за границей. Также победители и призеры конкурса будут награждены дипломами и подарками от партнеров фестиваля.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Главный молодежный fashion-форум страны пройдет в 29-й раз и впервые без реальных зрителей. Нынче за финалом Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото...
 
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