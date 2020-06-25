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А. Лукашенко согласовал назначение нового председателя Кричевского райисполкома

25.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

А. Лукашенко согласовал назначение нового председателя Кричевского райисполкома

А. Лукашенко согласовал назначение нового председателя Кричевского райисполкома

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня 2020 года  согласовал назначение Андрея Седукова председателем Кричевского райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА. Андрей Николаевич Седуков занимет должность зампредседателя комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома.

«Что касается Кричевского райисполкома, я внимательно изучил вашу биографию. Вы как профессиональный строитель понимаете, что такое промышленные объекты Кричевского района. Особенно цементная отрасль — одно из основных предприятий нашей страны. В свое время у нас был дефицит цемента. Мы выпускали 4 млн т, и все время возникали вопросы. Сейчас выпускаем больше 9 млн т, можем и 10 млн т. Расширяете мощности, я рассчитывал, что будете работать на экспорт. Поэтому вам придется очень серьезно заниматься этим предприятием, как и другими», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что хорошо знает Кричев еще с советских времен, там ему приходилось часто бывать по служебным вопросам. «Город преобразился за последнее время, интересный город. Но промышленность осталась. Да, мы построили новые аккуратные производства, градообразующие. Поэтому вам придется ими заниматься, как и другими промышленными предприятиями», – добавил он.

Глава государства также обратил внимание на сельское хозяйство. По его словам, Кричевский район – очень важный восточный регион, и этим вопросам надо уделять должное внимание.

«Мы сейчас сдаем экзамен — предвыборная кампания. Поэтому назначение серьезное. Я никогда прямо в предвыборную кампанию не назначал председателей райисполкомов. Вам придется с ходу войти в курс дела и заниматься этой предвыборной кампанией, сдавать экзамен за себя и других. Учитывая, что вы сам могилевский, местный, думаю, вам не надо много времени, чтобы войти в курс дела. Надо просто работать», – резюмировал Александр Лукашенко.

 
 
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А. Лукашенко согласовал назначение нового председателя Кричевского райисполкома Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня 2020 года  согласовал назначение...
 
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