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Цифровая приемная комиссия создана в ГрГУ имени Янки Купалы

26.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Цифровая приемная комиссия создана в ГрГУ имени Янки Купалы

Абитуриенты ГрГУ имени Янки Купалы подать документы и узнать о зачислении смогут в режиме онлайн.

Чтобы подать документы в приемную комиссию абитуриенту необходимо зарегистрироваться на сайте abit.by, где автоматически будет создан его личный кабинет. В нем в любое удобное время можно заполнить анкету абитуриента и загрузить фотографию для студенческого билета. Сервис позволяет прикрепить электронные копии необходимых для поступления документов, достижениях и о балле аттестата. Получив сертификаты ЦТ, абитуриенту останется только внести результаты в анкету.

После прохождения процедуры проверки документов приемной комиссией, абитуриент получает возможность распечатать заявление, договоры на подготовку и копии документов необходимых для формирования личного дела. Предварительно зарегистрировавшись в электронной очереди на удобное время, абитуриенту необходимо будет лично подать оригиналы документов в приемную комиссию ГрГУ имени Янки Купалы в период с 25 июля по 31 июля на бюджетную форму и с 25 июля по 12 августа на платную форму обучения. Результаты вступительных испытаний и конкурсная ситуация в режиме реального времени будут отражены в личном кабинете абитуриента.

Сервис «Цифровая приемная комиссия», в создании которого приняли участие сотрудники и студенты университета, предоставляет абитуриенту широкие возможности не просто предоставить документы в приемную комиссию для предварительного изучения, но и получить консультации специалистов, ознакомиться со всеми специальностями Купаловского университета и выбрать свою по сертификатам ЦТ. На платформе абитуриент сможет в режиме онлайн пообщаться с деканами и студентами факультетов, в рамках виртуальной экскурсии – посетить корпуса и факультеты университета, увидеть строительство нового общежития, а также следить за движением документов

Стоит отметить, что приемная комиссия в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы в виртуальном пространстве работает уже не первый год. На протяжение последних лет в ГрГУ имени Янки Купалы зачисление студентов проходит в электронном виде: абитуриент видит результат в личном кабинете в режиме реального времени.

После зачисления в виртуальном пространстве университета у каждого первокурсника появляется свой личный кабинет со всей необходимой и актуальной информацией: доступ к Образовательному порталу, учебным материалам по изучаемым предметам, услугам ГрГУ имени Янки Купалы, а также возможность формирования цифрового портфолио для будущего трудоустройства.
#наука и образование #ЦТ

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Абитуриенты ГрГУ имени Янки Купалы подать документы и узнать о зачислении смогут в режиме онлайн. Чтобы подать документы в приемную
 
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