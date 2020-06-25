Цифровая приемная комиссия создана в ГрГУ имени Янки Купалы

Абитуриенты ГрГУ имени Янки Купалы подать документы и узнать о зачислении смогут в режиме онлайн.
Чтобы подать документы в приемную комиссию абитуриенту необходимо зарегистрироваться на сайте
После прохождения процедуры проверки документов приемной комиссией, абитуриент получает возможность распечатать заявление, договоры на подготовку и копии документов необходимых для формирования личного дела. Предварительно зарегистрировавшись в электронной очереди на удобное время, абитуриенту необходимо будет лично
Сервис «Цифровая приемная комиссия», в создании которого приняли участие сотрудники и студенты университета, предоставляет абитуриенту широкие возможности не просто предоставить документы в приемную комиссию для предварительного изучения, но и получить консультации специалистов, ознакомиться со всеми специальностями Купаловского университета и выбрать свою по сертификатам
Стоит отметить, что приемная комиссия в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы в виртуальном пространстве работает уже не первый год. На протяжение последних лет в ГрГУ имени Янки Купалы зачисление студентов проходит в электронном виде: абитуриент видит результат в личном кабинете в режиме реального времени.
После зачисления в виртуальном пространстве университета у каждого первокурсника появляется свой личный кабинет со всей необходимой и актуальной информацией: доступ к Образовательному порталу, учебным материалам по изучаемым предметам, услугам ГрГУ имени Янки Купалы, а также возможность формирования цифрового портфолио для будущего трудоустройства.