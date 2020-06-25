|
Скандинавская ходьба безопаснее бега. Тренер рассказала, почему
Источник материала: ОНТ
О преимуществах занятий скандинавской ходьбой рассказала сертифицированный тренер Светлана Бабаева,
Тренер объяснила, что во время ходьбы с палками работают нижняя и верхняя части тела, нагружается около 90% мышц организма. А еще сжигается столько же калорий, сколько при беге трусцой.
Кроме того, скандинавская ходьба помогает восстановиться после травм. Опасная нагрузка снимается за счет отталкивания палками с коленей, поясницы, крестца и позвоночного столба. Поэтому данный вид физических занятий эффективен и безопасен.
Кстати, вне зависимости от уровня физической подготовки и возраста заниматься скандинавской ходьбой может каждый – нужны лишь палки и подходящая обувь.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О преимуществах занятий скандинавской ходьбой рассказала сертифицированный тренер Светлана Бабаева, пишет «РИА Новости». Тренер объяснила, что во время ходьбы с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)