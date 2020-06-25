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Скандинавская ходьба безопаснее бега. Тренер рассказала, почему

25.06.2020 15:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скандинавская ходьба безопаснее бега. Тренер рассказала, почему

О преимуществах занятий скандинавской ходьбой рассказала сертифицированный тренер Светлана Бабаева, пишет «РИА Новости».

Тренер объяснила, что во время ходьбы с палками работают нижняя и верхняя части тела, нагружается около 90% мышц организма. А еще сжигается столько же калорий, сколько при беге трусцой. 

Кроме того, скандинавская ходьба помогает восстановиться после травм. Опасная нагрузка снимается за счет отталкивания палками с коленей, поясницы, крестца и позвоночного столба. Поэтому данный вид физических занятий эффективен и безопасен.

Кстати, вне зависимости от уровня физической подготовки и возраста заниматься скандинавской ходьбой может каждый – нужны лишь палки и подходящая обувь.



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О преимуществах занятий скандинавской ходьбой рассказала сертифицированный тренер Светлана Бабаева, пишет «РИА Новости». Тренер объяснила, что во время ходьбы с...
 
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