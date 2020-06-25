В Минской области закончен первый укос трав. Рассказываем о результатах работы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый укос в Минской области закончен, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.









Сейчас аграрии активно начинают второй. Кстати, уже заготовлено почти 2 миллиона тонн сенажа, а это 56 % годового плана. Наилучшие результаты у Крупского, Копыльского, Березинского районов. Техника работает в полях с утра до позднего вечера.



