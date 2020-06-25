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В Минской области закончен первый укос трав. Рассказываем о результатах работы

25.06.2020 19:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый укос в Минской области закончен, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области закончен первый укос трав. Рассказываем о результатах работы

В Минской области закончен первый укос трав. Рассказываем о результатах работы

Сейчас аграрии активно начинают второй. Кстати, уже заготовлено почти 2 миллиона тонн сенажа, а это 56 % годового плана. Наилучшие результаты у Крупского, Копыльского, Березинского районов. Техника работает в полях с утра до позднего вечера.

В Минской области закончен первый укос трав. Рассказываем о результатах работы

Про режим уборки трав – в видеоматериале Анастасии Кончиц.

Люди в материале: Анастасия Кончиц

 
 
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Новости Беларуси. Первый укос в Минской области закончен, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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