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Слышали, как начали стрелять, а потом церковь загорелась. Вспоминаем страшное прошлое деревни Доры Воложинского района

25.06.2020 19:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минская область готовится к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Слышали, как начали стрелять, а потом церковь загорелась. Вспоминаем страшное прошлое деревни Доры Воложинского района

Слышали, как начали стрелять, а потом церковь загорелась. Вспоминаем страшное прошлое деревни Доры Воложинского района

Во всех районах запланированы специальные программы, а школьники сейчас наводят порядок на мемориалах и военных захоронениях.

Слышали, как начали стрелять, а потом церковь загорелась. Вспоминаем страшное прошлое деревни Доры Воложинского района

Слышали, как начали стрелять, а потом церковь загорелась. Вспоминаем страшное прошлое деревни Доры Воложинского района

Какую историю таит в себе небольшая деревня Доры в Воложинском районе, смотрите в видеоматериале Юлия Минич.

Люди в материале: Юлия Минич

 
 
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Новости Беларуси. Минская область готовится к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во всех районах запланированы специальные...
 
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