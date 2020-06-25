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Слышали, как начали стрелять, а потом церковь загорелась. Вспоминаем страшное прошлое деревни Доры Воложинского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минская область готовится к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во всех районах запланированы специальные программы, а школьники сейчас наводят порядок на мемориалах и военных захоронениях.
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Слышали, как начали стрелять, а потом церковь загорелась. Вспоминаем страшное прошлое деревни Доры Воложинского района
Новости Беларуси. Минская область готовится к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во всех районах запланированы специальные...
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