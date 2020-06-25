Слышали, как начали стрелять, а потом церковь загорелась. Вспоминаем страшное прошлое деревни Доры Воложинского района

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минская область готовится к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.









Во всех районах запланированы специальные программы, а школьники сейчас наводят порядок на мемориалах и военных захоронениях.







