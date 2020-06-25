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Новости экономики за 25.06.2020

25.06.2020 19:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какому белорусскому банку подтвердили международный кредитный рейтинг и когда кредиты станут немного дешевле? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько составляет средняя зарплата белорусов за май?

S AND P ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БАНКА РАЗВИТИЯ НА УРОВНЕ «В» СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ

Международное агентство S and P Global Ratings подтвердило рейтинг Банка развития Беларуси на уровне «B» со стабильным прогнозом. В обосновании эксперты отметили «неразрывную» связь банка с правительством, и его «критически важную» роль в выполнении государственных проектов.

Новости экономики за 25.06.2020

Подчеркивается практически безусловная вероятность предоставления банку своевременной и экстраординарной поддержки со стороны правительства, достаточной для обслуживания финансовых обязательств в случае такой необходимости.

Ставки по кредитам в Беларуси с 1 июля должны снизиться

ДО 1 ИЮЛЯ БУДЕТ СОЗДАН ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ

Все разрешения на одном ресурсе. Совмин утвердил положение о порядке формирования и работы единого реестра лицензий. Минэкономики до 1 июля должно обеспечить его создание и интеграцию с общегосударственной автоматизированной информационной системой. Реестр формируется путем внесения в него сведений о специальных разрешениях – это выдача, изменения и дополнения, приостановление, прекращение деятельности и так далее.

Новости экономики за 25.06.2020

Практически вся информация, содержащаяся в базе, будет общедоступна. Исключения составят лишь сведения о физических лицах, имеющих лицензии на право коллекционирования оружия и боеприпасов, а также информация, доступ к которой ограничен законодательными актами.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Какому белорусскому банку подтвердили международный кредитный рейтинг и когда кредиты станут немного дешевле? Деловые новости в программе...
 
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