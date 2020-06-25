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Артём Рыбак: белорусы довольно образованная нация, и наш народ может решать все вопросы – и политические, и бытовые – мирным путём

25.06.2020 19:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О стабильности, последствиях митингов и вопросах, которые вызывает предвыборная кампания, рассказал директор Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе Артем Рыбак.

Я уверен в том, что никому не нужны митинги, площади, перевороты

Артём Рыбак, директор Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:
Я думаю, что белорусы довольно образованная нация и наш народ может решать все вопросы – и политические, и бытовые – мирным путем. Я уверен в том, что никому не нужны митинги, площади, перевороты.

Артём Рыбак: белорусы довольно образованная нация, и наш народ может решать все вопросы – и политические, и бытовые – мирным путём

Для меня, как руководителя для учреждения образования, проезжая по городу, видя фотографии в соцсетях, что творится в стране, как исписывают стены какими-то политическими лозунгами – мое мнение, что люди делают это необоснованно. Потому что написать – это хорошо, замечательно. Но потом же нужно это все устранить, а на это нужно выделить какое-то дополнительное финансирование для удаления, закраски и всего остального. Какая бы ни была власть, сегодняшняя действующая либо кто-то придет новый, все равно где-то нужно будет искать деньги, чтобы устранить последствия того, что сегодня сделали.

Поэтому я думаю, что необходимо белорусам мирно, спокойно высказывать свое мнение.

Мне кажется, что здесь без вмешательства извне каких-то лиц не может быть

Как молодой руководитель, я черпаю информацию о ситуации из разных источников: из наших СМИ телевизионных, из различных интернет-ресурсов, сайтов, Telegram-каналов. Складывается каша в голове, и каша огромная, потому что не понимаешь, где же все-таки правда, где ложь.

Мне кажется, что здесь без вмешательства извне каких-то лиц не может быть. Потому что на протяжении пяти лет никого из них не было ни видно, ни слышно. Как только начинается какая-то политическая кампания в стране, появляются люди, появляются какие-то лидеры, которые пытаются сказать, что они сделают лучше, чем это есть. Но где были вы до этого пять лет? Почему вы не шли, не показывали народу и не рассказывали, что вы можете сделать и не делали для этой страны? Это мое мнение.

Артём Рыбак: белорусы довольно образованная нация, и наш народ может решать все вопросы – и политические, и бытовые – мирным путём

Я думаю, что тем, кому выдают разрешения работы на официальных заседаниях правительства и встречах с тем же главой государства – есть специальные органы, которые отслеживают те СМИ, которые доносят информацию более правдивую, а не переворачивая ее в другое какое-то русло.

А если говорить вообще про предвыборную кампанию, как это организовано, наверное, за годы независимости государства у нас уже сложилась хорошая своя традиция проведения выборов, предвыборных кампаний, которые в конце показывают результат. Сфальсифицирован этот результат или нет – судить, наверное, не нам. Но по явке избирателей, по тем процентам, которые набирает действующая власть, можно сказать, что, наверное, они правдивы. 

Я вырос как руководитель за 13 лет из выпускника учреждения образования среднего специального, получил высшее образование заочно. Я увидел, как мой колледж, в котором я учился и сегодня работаю, за 13 лет изменился. Изменился из учебного заведения, где стояли станки с числовым программным управлением советских времен, до современных станков с числовым программным управлением, которые стоят 200-300 тысяч долларов. Которые попали в учреждение образования только благодаря слаженной работе нашего правительства.

Люди в материале: Артем Рыбак, Юлия Силипицкая

 
 
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Новости Беларуси. О стабильности, последствиях митингов и вопросах, которые вызывает предвыборная кампания, рассказал директор Колледжа современных технологий в...
 
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