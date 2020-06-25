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Рыбак решил вздремнуть на озере, за это время у него украли весь его рыбацкий инструментарий

25.06.2020 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рыбак решил вздремнуть на озере, за это время у него украли весь его рыбацкий инструментарий

СМОТАЛ УДОЧКИ. Брестский район. Мужчина решил порыбачить на небольшом озере, которое местные жители называют «За западным». Любитель из Каменецкого района подготовился основательно. Три удочки, спиннинг, подставки, индикатор клёва. Начал вечером. В час ночи решил немного поспать. Снасти сложил в чехол. Когда проснулся, то обнаружил, что весь его рыбацкий инструментарий (стоимостью более 300 рублей) исчез. 

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Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Мужчина обратился в милицию. Оказалось, что другие рыбаки видели ночью возле его стоянки подозрительного человека и даже запомнили его приметы.


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Теги: Новости
 
 
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СМОТАЛ УДОЧКИ. Брестский район. Мужчина решил порыбачить на небольшом озере, которое местные жители называют «За западным». Любитель из Каменецкого района...
 
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