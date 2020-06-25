«Не хотим рисковать здоровьем гостей». Как проблему с водой переживают рестораны, кафе и бары?

Источник материала: Tut.by

В некоторых районах Минска большие проблемы с водопроводной водой. Питье сметают с полок магазинов, парикмахерские вынуждены отменять записи, потому что не могут помыть клиентам голову, а вот общепит, хоть и не без труда, работает. Узнали, как маленькие заведения и большие сети справляются с проблемой.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Источник: pixabay.com

«Хинкальня»: «Не хотим рисковать здоровьем гостей, готовим на бутилированной воде»

В первую очередь мы позвонили в заведения, которые находятся в ТРЦ GreenCity на Притыцкого, 156. Администратор «Хинкальни» отмечает, что еще вчера заведение закупило чистую воду в самом торговом центре. Сегодня утром завезли еще 500 литров чистой воды. Этого достаточно для того, чтобы отработать два полноценных дня, уверена собеседница.

Вся продукция готовится здесь на бутилированной воде, но посуду моют той, что течет из-под крана. После обработки в посудомоечной машине с химией ее дополнительно ополаскивают в отдельной таре с чистой водой.

— Мы ждем какие-то объяснения от санстанции: до сих пор никто не запрещает работать на водопроводной воде. Мы вчера сами дозванивались, чтобы получить конкретику. Нам посоветовали использовать одноразовую посуду.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При этом, уточняет девушка, ответственность за дальнейшие отравления несет общепит.

— У нас все нормально, мы подстраховались и ни о чем не волнуемся. Но, конечно, если вода закончится, мы будем вынуждены не работать, потому что у водопроводной воды катастрофический запах. Не хотим рисковать здоровьем наших гостей.

Golden Project: «У нас хорошая система фильтрации, на еде качество воды не отражается»

В азиатском ресторане Gan Bei и кафе «Голден Бейкери», которые так же работают в ТРЦ Green City, подход немного другой. Маркетолог группы компаний Golden Project Дмитрий Харитонов рассказал, что вода поступает действительно не такого, как обычно, качества. Но проблема, по его словам, полностью решается хорошей системой фильтрации.

— Наши заведения в Green City новые, оборудование там хорошее. И на кухне, и в баре стоит система очистки воды, есть все сертификаты обслуживания. Единственный момент, это незапланированные расходы: потребуется дополнительное обслуживание, вызов мастера, замена фильтров, потому что в обычное время они так не изнашиваются.



Gan Bei. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Собеседник рассказывает, что вода для кухни и бара, как и во многих других заведениях, проходит шесть ступеней очистки и фильтрации. Единственный момент — посудомоечная машина не имеет собственной системы очистки, но она прогревает воду до 90 градусов и использует моющие и ополаскивающие средства. Запаха от посуды, уверяет Дмитрий, нет. Как и жалоб на качество продукции.

— Мы вынуждены использовать такую воду, но из-за современной многоступенчатой системы очистки, которая вовремя обслуживается, результат не зависит от качества входящей воды. На еде ничего не отражается, а коктейли делаем на содовой.

Terra Pizza и «Літвіны»: «В санстанции сказали: «Работайте как работаете»»

В пиццерии Terra Pizza и ресторане новой белорусской кухни «Літвіны» в GreenCity (у них одни владельцы) нам ответили, что в заведениях сейчас готовят только на бутилированной воде — вчера утром запаслись большим объемами.

— Вода с запахом дошла к нам еще в 11 дня вчера. Его не смогла скрыть даже система тройной очистки воды с угольными фильтрами, которая используется на кухне. Когда мы почувствовали запах йода, то сразу обратились в «Минскводоканал» — там никто не снял трубку. В санстанции нам сказали, что указаний нет: «Работайте как работаете».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото предоставлено заведением

В заведениях говорят, что действовали по наитию, как считали нужным. Отключили кофемашины, перестали использовать лед. 70% барной продукции и более половины всех блюд в Terra Pizza стали на «стоп». Оборудование используется только в режиме «жар», без добавления воды из бойлера-конвектомата. Еду здесь подают в одноразовой посуде или же, по желанию гостя, в керамической — но тогда ее отдельно промывают чистой водой.

Когда ситуация с водой улучшится, в заведениях планируют делать ТО всего оборудования.

GARAGE: «Все готовим на привезенной воде, это огромный дискомфорт»

Ощутили проблемы с водой и в сети GARAGE. Сооснователь и коммерческий директор Виталий Паречин о том, что с водой что-то не так, в первую очередь узнал от заведения в ТРЦ Green City, сегодня проблема стала актуальна и для заведений, которые находятся ближе к центру.

— Но заведения продолжали без проблем работать, так как вода фильтровалась, у нас по умолчанию стоит хорошая система "обратный осмос", она стоит тысячи долларов. Но именно она подготавливает водопроводную воду для нашего капризного, дорогого, нового оборудования: кофемашин, посудомойки.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото предоставлено заведением

Однако систему фильтрации решили отключить, чтобы ее «не угробить». Переключили на так называемый ручной режим, то есть теперь вода может поступать в кофемашины не только по трубам, но и из больших бутылок с водой, которые подвозят во все заведения. Воду, кстати, оперативно заказали у поставщика, с которым давно работают.

— Все приготовление идет на привезенной воде — это огромный дискомфорт, — говорит Виталий.

Но полностью перейти на бутилированную воду во всех заведениях не получилось, ведь технику нового поколения невозможно переключить в ручной режим. Поэтому сегодня ее отключат полностью и перейдут на новое оборудование, подрядчики уже пообещали привезти, например, кофемашины старого образца.

— В четырех заведениях, которые недавно открывались, стоят кофемашины, чайники (термоподы), которые автоматически подключены к системе центрального водоснабжения. Именно их мы полностью отключили, и там пока нет льда, не готовим чай и кофе, предлагаем другие напитки: воду в бутылках, газировки, соки, морсы. Гости относятся с пониманием, мало кто сейчас не знает, что в Минске есть проблемы с водой.

Но в этих четырех заведениях вынуждены использовать входящую воду (отфильтрованную) для мытья посуды, а вот для приготовления еды ее все равно не используют.

Moulin, «Dвор», el Pushka, «Инклюзивный бариста»: везде используют привезенную воду

Мы связались и с другими заведениями, которые находятся в разных частях города. В кафе-кондитерской Moulin возле станции метро «Малиновка» проблемы с водой также есть. Решают их тем, что берут чистую воду у друзей и знакомых в другом конце города: для этого пришлось закупить большие емкости по 65−80 литров. Гости кофейни в основном берут продукцию навынос.

Учредитель нового пространства на свежем воздухе «Dвор» на Кальварийской, 21 Александр Прокопович признался, что для работы фудкорта сейчас закупают не бутилированные пятилитровики (говорит, их поблизости уже нет в продаже), а литровые и полуторалитровые бутылки воды. Приходится переплачивать.

— Ничего страшно, это же не навсегда, не как в Африке. Три дня — и потом это все решится.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Совладелец el Pushka на площади Свободы Михаил Коноваленко делится, что воду для заведения набирают в колонках за городом. Собеседник рассчитывает, что на ближайшее время 90 литров должно хватить. На втором объекте Михаила — в английском пабе Vinie Jones на Интернациональной — для капсульной кофемашины также будут использовать привезенную воду. Бизнесмен не отрицает, что в заведениях могут начать использовать одноразовую посуду.

Александр Авдевич, основатель кофейни «Инклюзивный бариста» на Романовской Слободе, 8, говорит, что от водопроводной воды его заведение не зависит. Здесь используют бутилированную воду, а продукцию временно подают в одноразовой посуде.

Представители общепита, с которыми нам удалось поговорить, признаются: предписаний от властей о том, что делать в этой ситуации, им не поступало.

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