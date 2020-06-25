В Беларуси создается Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №244, предусматривающий создание в Минске ведомственного учреждения образования «Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь». Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В институте будут проводить обучение по образовательным программам, которые разработаны под руководством Следственного комитета с учетом практико-ориентированности учебного материала, а также при использовании современных методик расследования преступлений и материально-технических ресурсов ведомства.

Планируется, что слушателями института будут 650 человек в год.

Дневная форма обучения будет реализовываться две образовательные программы: повышение квалификации следователей и переподготовка сотрудников Следственного комитета, впервые назначенных на должности, а также сотрудников из числа резерва для назначения на должности руководителей следственных подразделений.

Кроме того, предполагается задействовать потенциал сотрудников института для участия в разработке государственных программ и законопроектов, а также проводить научно-исследовательскую работу.

Сотрудники института будут набраны из уже имеющегося штата Следственного комитета.

Недавно необходимость создания института обсуждали на встрече Александра Лукашенко с председателем СК Иваном Носкевичем. Рост количества преступлений в сфере IT указывался как одна из основных причин открытия образовательного учреждения.

Президент Беларуси подчеркнул, что для следственных органов особенно актуальна подготовка высокопрофессиональных кадров.

Фото: БЕЛТА

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