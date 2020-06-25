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Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа
Источник материала: Tut.by
Свое новое обращение к подписчикам
Сотрясение и надо подлечиться, — написала она в посте, отметив, что на записи выпуска уже была «раненым бойцом».
Новое YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» будет посвящено голосованию по поправкам в российскую конституцию (онлайн-выборы начались уже сегодня).
В своем посте журналистка также поблагодарила врачей за то, что не «сливали» информацию о ее госпитализации прессе раньше времени.
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Обращение к подписчикам ведущая записала из больничной палаты.
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