Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа

Источник материала: Tut.by

Свое новое обращение к подписчикам в Instagram ведущая записала из больничной палаты. Травму Ксения получила, по ее словам, в результате неудачного падения, пишет spletnik.





Сотрясение и надо подлечиться, — написала она в посте, отметив, что на записи выпуска уже была «раненым бойцом».

Новое YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» будет посвящено голосованию по поправкам в российскую конституцию (онлайн-выборы начались уже сегодня).

В своем посте журналистка также поблагодарила врачей за то, что не «сливали» информацию о ее госпитализации прессе раньше времени.