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Генконсул Беларуси в Даугавпилсе: будем обеспечивать беспрепятственный проезд для всех болельщиков и заинтересованных на ЧМ по хоккею

25.06.2020 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый генконсул Беларуси в Даугавпилсе – Илья Лапуть. До этого дипломат возглавлял управление информационной безопасности и технологий в МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На работу настроен решительно. Тем более впереди две страны ждет масштабное событие – чемпионат мира по хоккею шайбой.

Генконсул Беларуси в Даугавпилсе: будем обеспечивать беспрепятственный проезд для всех болельщиков и заинтересованных на ЧМ по хоккею

Илья Лапуть, генеральный консул Беларуси в Даугавпилсе (Латвия):
Это будет уникальное, конечно, для мира спорта мероприятие. И мы, находясь рядом с границей, будем обеспечивать беспрепятственный проезд для всех болельщиков, для всех заинтересованных для того, чтобы это мероприятие прошло на самом высоком уровне. В этом заинтересованы обе страны.

Люди в материале: Илья Лапуть

 
 
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Новости Беларуси. Новый генконсул Беларуси в Даугавпилсе – Илья Лапуть. До этого дипломат возглавлял управление информационной безопасности и технологий в МИД,...
 
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