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Генконсул Беларуси в Даугавпилсе: будем обеспечивать беспрепятственный проезд для всех болельщиков и заинтересованных на ЧМ по хоккею
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый генконсул Беларуси в Даугавпилсе – Илья Лапуть. До этого дипломат возглавлял управление информационной безопасности и технологий в МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На работу настроен решительно. Тем более впереди две страны ждет масштабное событие – чемпионат мира по хоккею шайбой.
Илья Лапуть, генеральный консул Беларуси в Даугавпилсе (Латвия):
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Генконсул Беларуси в Даугавпилсе: будем обеспечивать беспрепятственный проезд для всех болельщиков и заинтересованных на ЧМ по хоккею
Новости Беларуси. Новый генконсул Беларуси в Даугавпилсе – Илья Лапуть. До этого дипломат возглавлял управление информационной безопасности и технологий в МИД,...
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