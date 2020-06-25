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В Минске коммунальщики решают проблему с дурно пахнущей водой

25.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Коммунальщики Минска решают проблему с водопроводной водой. В двух районах города всю ночь прочищали трубопроводную систему. Пить воду из-под крана пока нельзя. Горожане берут ее из передвижных цистерн.

«На самой водопроводной станции никаких сбоев не было, предполагаем, что попало из самого источника водоснабжения, возможно из водовода. Проводится ряд исследований. Для них мы привлекли мощные лаборатории Академии наук. Пока назвать однозначную причину мы не можем. Мы вчера оперативно очистили водопроводную станцию. И это позволило нам подавать воду нормального качества, чтобы ею уже замещать плохую», – рассказал директор предприятия «Минскводоканал» Олег Аврутин.

Накануне жители ряда районов Минска почувствовали от воды неприятный запах. Проблема затронула больше двух тысяч домов. Предполагается, что запах появился из-за сильной жары, которая держится все последние дни. Городские власти обещают окончательно решить вопрос в течение суток.



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Теги: Минск
 
 
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В двух районах города всю ночь прочищали трубопроводную систему. Пить воду из-под крана пока нельзя. Горожане берут ее из передвижных цистерн.
 
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