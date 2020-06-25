Милиционеры обнаружили в сарае более семи тонн браги. Хозяин говорит, что это для личных нужд

Источник материала: ОНТ

А У НАС ВО ДВОРЕ. Молодечненский район. 28-летний житель деревни Вязовец наладил в хозпостройке производство самогона. В населённом пункте у мужчины два участка. Под заводик приспособил тот, который использует как дачный. В гараже милиционеры обнаружили 140 литров готового продукта. Дистиллят хранился в канистрах. В оборудованном сарае подходило более семи тонн браги. Хозяин подворья заявил сотрудникам МВД, что такое количество алкоголя необходимо ему для личных нужд.

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