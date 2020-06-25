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Загорающая топлес актриса спасла трех тонущих женщин

25.06.2020 20:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Загорающая топлес актриса спасла трех тонущих женщин

В Пензансе (Великобритания) актриса местного театра Rogue спасла трех тонущих женщин. Историю рассказывает Cornwall Live.

28-летняя Джессика Лейтон отдыхала на пляже и загорала топлес. Перед началом прилива девушка решила искупаться. Уже в море она увидела, как две женщины пытаются выбраться из воды возле скал. Им бросилась на помощь третья женщина, но тут же начала тонуть.

Джессика поспешила на помощь. Она пыталась объяснить, что женщинам нужно плыть по течению, а не пытаться выбраться на скалы. Из-за сильной паники тонущих, советы актрисы не принесли должного эффекта. Лейтон заметила, что все три женщины держатся за руки. Она схватила одну из них и потащила всех за собой к берегу.

Позже выяснилось, что три тонущие женщины были родственницами – родными сестрами и кузиной. Джессика приняла благодарность за спасение. 

В соцсетях актрису уже окрестили «легендой».

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В Пензансе (Великобритания) актриса местного театра Rogue спасла трех тонущих женщин. Историю рассказывает Cornwall Live. 28-летняя Джессика Лейтон отдыхала на пляже и...
 
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