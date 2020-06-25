Как работают фильтры для дома? Объясняем, чтобы вы знали, что покупаете

Источник материала: Tut.by

Проблемы с водой охватили большую часть Минска. Почему это происходит и что случилось — пока ответов нет . Все настолько странно, что некоторые организации советуют сменить расходники в фильтрах их производства. Сейчас очевидно: даже после домашней очистки с питьем из крана лучше повременить. Но вода в некоторых районах Минска и так оставляет желать лучшего, поэтому сейчас самое время подумать о том, как ее пить потом, когда все более-менее утрясется. 42.TUT.BY объясняет, какие бывают фильтры и как их выбирать.



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Дешево и сердито: фильтр-кувшин

Очищать воду через фильтр-кувшин — самый простой и дешевый способ. От этого у него немало минусов. Во-первых, скорость: набрать воду в фильтр и попить чай через две минуты не получится — придется ждать, пока он «прокапает» воду через картридж. Во-вторых, этот самый картридж придется довольно часто менять — лучше всего каждый месяц. В-третьих, кассета в начале эксплуатации и в конце фильтрует воду по-разному — стабильно чистой воды точно не ждите.

Основной момент, с которым справятся такие фильтры, это очистка воды от механических загрязнений и тяжелых металлов. В целом вода, текущая из городских кранов, обычно и так их не содержит, поэтому фильтр-кувшин будет более уместен где-нибудь на даче. Также кассеты снижают жесткость воды. Все это достигается за счет работы активированного угля и ионообменной смолы в картридже.

По идее, он должен впитывать и хлор, которым обрабатывают воду в районах Минска, получающих воду из наземных источников. Но, как показывает практика, на 100% запах не убирается. Особо чувствительные жители Фрунзенского и Московского районов понимают, о чем речь: даже после фильтр-кувшина можно учуять странный привкус в воде или чае.

Момент, о котором знают не все: картриджи бывают разные. Есть даже кассеты, предназначенные для дополнительной минерализации прошедшей через них воды. Есть — с повышенным содержанием фтора для регионов, где вода имеет его пониженное содержание. Это как раз о Беларуси: стоматологи, например, советуют выбирать зубные пасты с содержанием фтора. В некоторых кассетах содержится серебро: оно необходимо для нейтрализации бактерий, но в семьях с детьми лучше воздержаться от покупки таких картриджей.

Вариант похитрее — околомоечная система

Для тех, кто устал от кувшина, но на установку системы под мойку не решился, придуман компромисс — фильтр, который устанавливается около раковины. Он также будет хорошим вариантом для съемной квартиры.

Система такая: насадка с трубкой крепится на кран с водой. Трубка подключается к фильтру, который стоит рядом с мойкой. Уже из него вы получите очищенную воду — на самом фильтре есть отдельный кран.

Идея фильтра схожа с кувшином: в «гибриде» тоже установлена кассета с углем, смолой и в зависимости от фильтра другими дополнительными «начинками». Чем тогда отличается эта штука? Своей работоспособностью: она прогоняет больший объем воды за меньшее количество времени. С другой стороны, чем выше скорость очистки, тем ниже ее качество. Поэтому кувшин будет даже надежнее. Зато картриджи для околомоечных систем стабильно прослужат даже год.

Фильтры под мойкой: конструкция сложнее и можно с ней «играть»

Такие фильтры также работают с картриджами. Отличие в том, что их несколько и вся система устанавливается уже под мойку. Придется подключить ее к водопроводу и вывести отдельный кран для чистой воды.

Работает все так: вода поступает в фильтрующие картриджи по очереди. Их может быть от 2 до 4, но как правило 3. Сначала система уберет из воды крупный «мусор» (вроде ржавчины и песка), затем смягчит ее. Уже на последнем этапе тот же самый уголь (в основном) будет бороться с хлором, металлами и органическими примесями.

Так все будет, если вы установили картриджи в их «классическом» наборе. Но их можно менять — и в этом спасение. Например, если вас сильно беспокоит «хлорный» привкус, просто установите два картриджа с углем — и очистка будет эффективнее. Если вода супержесткая, то продублировать можно «смягчающий» картридж. Фильтры, где кассета одна, такого сделать не позволяют.

Проблема, которая может здесь вылезти: придется слишком часто менять картриджи из-за жесткой воды. Но это на самом деле касается любого фильтра. Если вы знаете, что в вашем районе вода жесткая, то фильтр, предназначенный на год, лучше сменить уже через шесть месяцев. Кстати, почитать о характеристиках воды конкретно в вашем кране можно на сайте «Минскводоканала» . Для жителей других городов такого сервиса нет, но об особенностях воды все равно примерно можно узнать. Например, на сайте «Гомельводоканала» есть разбивка показателей по районам областного центра.

Тяжелая артиллерия: обратный осмос

Пожалуй, это самое крутое, что сейчас в принципе есть для очищения воды дома. Минус, естественно, цена — она стартует от 200 рублей и доходит до нескольких тысяч (!). Добавьте сюда сменные мембраны и картриджи (все в районе 100 рублей) — да, пусть это надо менять не так часто, но все равно за один раз сумма неприятная. Картриджи могут стоять до трех лет, но если вы «забьете» на их замену, то даже установленная недавно мембрана может умереть. А ее как раз надо часто менять — раз в год.

Структура фильтра похожа на фильтры под мойкой с несколькими картриджами, но здесь есть еще один — с той самой мембраной для обратного осмоса. Он устранит из воды даже нитраты, то есть в ее чистоте после обработки можно не сомневаться.

Минус — есть проблема со скоростью очистки. Правда, в отличие от фильтра-кувшина здесь сложность конструкции частично решает вопрос самостоятельно: устанавливается накопительный бак, где собирается чистая вода. Но если он будет пустой, ждать «новой воды» придется немало, порой больше часа.

Еще один минус — большой расход воды. Из-за щепетильной очистки фильтры с обратным осмосом могут сливать в канализацию по несколько литров воды, отдавая вам в пользование всего один.

Подстраховочный вариант — магистральный фильтр

Такой вариант фильтра точно не может быть основным. Как правило, он нужен скорее чтобы забрать часть работы у основного фильтра, каким бы он у вас ни был.

Магистральный фильтр вставляется прямо в трубу водопровода и работает всегда, если включена вода. Обычно там встроена какая-нибудь мелкая сетка, которая отфильтровывает уж совсем грубо. Но можно найти и варианты с теми же самыми углем и смолой. Таким образом, если такую воду залить в фильтр-кувшин, то у вас уже получится как бы двухступенчатая очистка. Но не сильно очаровывайтесь — по сравнению с мощными системами из нескольких ступеней, это все равно не то.

И помните, что такой фильтр нужно вставлять на две трубы — на горячую и холодную отдельно (если хотите очищать оба потока).