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Гарик Харламов прокомментировал слухи вокруг их развода с Асмус
Источник материала: ОНТ
Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся, о чем звездные супруги рассказали в Instagram. Но вскоре в Сети
Уточнялось, что розыгрыш был продуман на YouTube-шоу Comment Out. И вот что по этому поводу
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Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся, о чем звездные супруги рассказали в Instagram. Но вскоре в Сети появилась информация, что юморист и актриса якобы разыграли...
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