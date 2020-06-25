Гарик Харламов прокомментировал слухи вокруг их развода с Асмус

Источник материала: ОНТ

Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся, о чем звездные супруги рассказали в Instagram. Но вскоре в Сети появилась информация , что юморист и актриса якобы разыграли фанатов.

Уточнялось, что розыгрыш был продуман на YouTube-шоу Comment Out. И вот что по этому поводу заявил Харламов в своем Instagram.

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