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Дисбаланс между ввозом и вывозом. Какими вопросами придётся заниматься новому послу Беларуси в Швейцарии

25.06.2020 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У всех на слуху один из самых значимых и успешных совместных проектов Беларуси и Швейцарии – предприятие «Штадлер Минск». Но не только это нас объединяет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дисбаланс между ввозом и вывозом. Какими вопросами придётся заниматься новому послу Беларуси в Швейцарии

Если в целом говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, то европейская страна входит в десятку стран по потреблению белорусских услуг и в числе пяти крупнейших инвесторов в экономику Беларуси.

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Дисбаланс между ввозом и вывозом. Какими вопросами придётся заниматься новому послу Беларуси в Швейцарии

Что касается товарооборота, то за 2019 год цифра почти 260 миллионов долларов. Увеличивать готовы, и желательно по позиции экспорта. Пока между ввозом и вывозом дисбаланс. В том числе и этим вопросом теперь придется заниматься новому послу Беларуси в Швейцарии Александру Ганевичу.

Дисбаланс между ввозом и вывозом. Какими вопросами придётся заниматься новому послу Беларуси в Швейцарии

Александр Ганевич, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Швейцарии:
Безусловно, глава государства поставил задачи и в развитии наших торгово-экономических отношений. Почему такой большой разрыв? Вы должны понимать, что Беларусь берет оттуда технологии, станки. Завод «Штадлер», который находится в Беларуси, всем вам известный, производит здесь поезда, берет оттуда комплектующие в больших объемах, а потом Беларусь это продает уже на экспорт в другие страны.

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Плюс в «Великом камне» создано, опять же, предприятие полностью швейцарское – это Hess по производству электрических автобусов и троллейбусов – которое, мы надеемся, перейдет на полный цикл выпуска этих машин для дальнейшего их использования в Швейцарской Конфедерации и в Европейском союзе.

Люди в материале: Александр Ганевич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. У всех на слуху один из самых значимых и успешных совместных проектов Беларуси и Швейцарии – предприятие «Штадлер Минск». Но не только это нас...
 
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