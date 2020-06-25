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Дисбаланс между ввозом и вывозом. Какими вопросами придётся заниматься новому послу Беларуси в Швейцарии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У всех на слуху один из самых значимых и успешных совместных проектов Беларуси и Швейцарии – предприятие «Штадлер Минск». Но не только это нас объединяет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если в целом говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, то европейская страна входит в десятку стран по потреблению белорусских услуг и в числе пяти крупнейших инвесторов в экономику Беларуси.
Что касается товарооборота, то за 2019 год цифра почти 260 миллионов долларов. Увеличивать готовы, и желательно по позиции экспорта. Пока между ввозом и вывозом дисбаланс. В том числе и этим вопросом теперь придется заниматься новому послу Беларуси в Швейцарии Александру Ганевичу.
Александр Ганевич, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Швейцарии:
Плюс в «Великом камне» создано, опять же, предприятие полностью швейцарское – это Hess по производству электрических автобусов и троллейбусов – которое, мы надеемся, перейдет на полный цикл выпуска этих машин для дальнейшего их использования в Швейцарской Конфедерации и в Европейском союзе.
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Дисбаланс между ввозом и вывозом. Какими вопросами придётся заниматься новому послу Беларуси в Швейцарии
Новости Беларуси. У всех на слуху один из самых значимых и успешных совместных проектов Беларуси и Швейцарии – предприятие «Штадлер Минск». Но не только это нас...
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