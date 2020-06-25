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Кто "поломал" улицу Куйбышева? Будьте осторожны, там засада для водителей

25.06.2020 21:01 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

После того, как на ул. Куйбышева между Гоголя и стоянкой Didas Persia провели работы со вскрытием проезжей части, тут возникла проблема.

Кто "поломал" улицу Куйбышева? Будьте осторожны, там засада для водителей

Она заключается в том, что небольшой слой асфальтового покрытия, коим прикрыли результаты работы, просто провалился и образовались ямы.

Кто "поломал" улицу Куйбышева? Будьте осторожны, там засада для водителей

Водителям нужно быть внимательными, неизвестно, когда это устранят.

Кто "поломал" улицу Куйбышева? Будьте осторожны, там засада для водителей

Самую большую проблему стыдливо прикрыли деревянной конструкцией, чтобы уж точно никто не попал. А в те, что поменьше, периодически подсыпают что-то, чтобы обеспечить хоть какую-то возможность передвигаться.

Кто "поломал" улицу Куйбышева? Будьте осторожны, там засада для водителей

Так и живём... Если видите где-то какое-то вскрытие, почти наверняка здесь в будущем будут проблемы.

Кто "поломал" улицу Куйбышева? Будьте осторожны, там засада для водителей

Кто "поломал" улицу Куйбышева? Будьте осторожны, там засада для водителей

 
 
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  После того, как на ул. Куйбышева между Гоголя и стоянкой Didas Persia провели работы со вскрытием проезжей части, тут возникла проблема. Она заключается в том, что...
 
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