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Кто "поломал" улицу Куйбышева? Будьте осторожны, там засада для водителей
25.06.2020 21:01 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
После того, как на ул. Куйбышева между Гоголя и стоянкой Didas Persia
Она заключается в том, что небольшой слой асфальтового покрытия, коим прикрыли результаты работы, просто провалился и образовались ямы.
Водителям нужно быть внимательными, неизвестно, когда это устранят.
Самую большую проблему стыдливо прикрыли деревянной конструкцией, чтобы уж точно никто не попал. А в те, что поменьше, периодически подсыпают что-то, чтобы обеспечить хоть какую-то возможность передвигаться.
Так и живём... Если видите где-то какое-то вскрытие, почти наверняка здесь в будущем будут проблемы.
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После того, как на ул. Куйбышева между Гоголя и стоянкой Didas Persia провели работы со вскрытием проезжей части, тут возникла проблема. Она заключается в том, что...
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