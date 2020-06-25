Источник материала: Виртуальный Брест

После того, как на ул. Куйбышева между Гоголя и стоянкой Didas Persia провели работы со вскрытием проезжей части , тут возникла проблема.





Она заключается в том, что небольшой слой асфальтового покрытия, коим прикрыли результаты работы, просто провалился и образовались ямы.





Водителям нужно быть внимательными, неизвестно, когда это устранят.





Самую большую проблему стыдливо прикрыли деревянной конструкцией, чтобы уж точно никто не попал. А в те, что поменьше, периодически подсыпают что-то, чтобы обеспечить хоть какую-то возможность передвигаться.





Так и живём... Если видите где-то какое-то вскрытие, почти наверняка здесь в будущем будут проблемы.







