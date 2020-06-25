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Сильный запах водопроводной воды в Минске. Рассказываем, как развивается ситуация

25.06.2020 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией с качеством водопроводной воды в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный запах водопроводной воды в Минске. Рассказываем, как развивается ситуация

Жители нескольких районов столицы еще 24 июня столкнулись резким и неприятным запахом. Пить такую воду нельзя, едва ли она годится и для хозяйственных нужд. В проблемные районы, а также на важные социальные объекты организован подвоз чистой питьевой воды.

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Генеральная прокуратура начала проверку. По ее итогам будет дана оценка работе систем водоснабжения и действиям должностных лиц. Ситуация с водой в Минске на личном контроле Президента. Информацию и накануне вечером, и сегодня в течение дня глава государства получает из разных источников.

Хронология и подробности этого дня в репортаже Екатерины Чичеровой.

Сильный запах водопроводной воды в Минске. Рассказываем, как развивается ситуация

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С техникой для подвоза живительной влаги помогает Министерство обороны и особенно – столичные предприятия. Кстати, на качество их продукции ситуация не повлияла – используют исключительно чистую воду.

Сильный запах водопроводной воды в Минске. Рассказываем, как развивается ситуация

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Кроме этого, придет еще из Минской области – Вилейки, Луцка, Жодино – три-четыре единицы еще.

Сильный запах водопроводной воды в Минске. Рассказываем, как развивается ситуация

Вопрос загрязнения воды затронул более 2 000 столичных домов – это свыше 700 тысяч человек. Постепенно запах пропадет, но без помощи не обойтись. Некачественную воду нужно самим слить в течение 15-20 минут. Деньги за эти объемы снимать не будут: после возвращения ситуации в норму в «Минскводоканале» произведут перерасчет.

Уже в пятницу, 26 июня, санэпидемслужбы предоставят более точную динамику развития событий.

Сильный запах водопроводной воды в Минске. Рассказываем, как развивается ситуация

Екатерина Чичерова, корреспондент:
Специалисты утверждают, что каких-либо аварий, которые могли бы отразиться на качестве воды, не было. Причины происшествия выясняются. Генпрокуратура проводит проверку. Питьевую воду можно бесплатно получить в более 30 точках по всему городу. Они будут работать до тех пор, пока причину полностью не устранят.

Сильный запах водопроводной воды в Минске. Рассказываем, как развивается ситуация

«Минскводоканал» планирует в большей мере справиться уже к концу дня. Обращения по поводу ненадлежащего качества воды продолжат принимать по телефонам, которые указаны на экране.

Люди в материале: Александр Дорохович, Екатерина Чичерова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией с качеством водопроводной воды в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители нескольких...
 
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