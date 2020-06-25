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Олег Гайдукевич: Мирных революций не бывает! Это всегда кровь и насилие
Источник материала: ОНТ
«Политика ненасильственных действий» – книга американского политолога Джина Шарпа, изданная в далеком 1973 году. Она описывает методы и способы ненасильственной смены власти, которые в итоге легли в основу организации «оранжевых» революций на постсоветском пространстве. Но может ли быть революция действительно бескровной или же это действие, которое, безусловно, приведет не только к человеческим жертвам, но и отбросит развитие страны на годы назад? Свое мнение по этому вопросу в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.
По словам политика, все события последних недель, включая массовые пикеты, а также травлю в социальных сетях тех медийных личностей, которые высказывают свою поддержку белорусской власти, – это классический инструмент «оранжевых» революций.
Он также высказал мнение, что на самом деле мирных революций быть не может.
При этом депутат заявил, что следует разделять тех людей, которые действительно хотят каких-то перемен, и тех людей, целью которых является дестабилизация ситуации в стране и решение собственных проблем посредством прихода к власти через улицу.
«Хорошей революции не бывает, как бы она там не называлась: кастрюль, роз, достоинства, еще чего-то. Революция – это всё кровь и насилие. И второй момент, обратите внимание на то, что ни одна революция на постсоветском пространстве не давала толчка вперед. Все революции – это откат назад, нищета. Революционеры живут хорошо, люди живут еще хуже… Самое страшное – это начинать сначала. В 1917-м году мы начали сначала, наши деды тогда отстроили страну. В 1991 году белорусы опять сначала начали, и сейчас я снова вижу призывы и разговоры "слушайте, все что мы делали 26 лет, – это все плохо, это ужасно". Более того, это говорят те, кто по 20 лет работали на должностях высоких, стояли рядом и вдруг прозрели, уволившись с работы: оказывается, мы 26 лет делали плохо, нужно по-другому! Если мы будем постоянно начинать сначала, мы никогда не будем жить хорошо. Мы должны ценить то, что мы построили!» – подытожил Олег Гайдукевич.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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«Политика ненасильственных действий» – книга американского политолога Джина Шарпа, изданная в далеком 1973 году. Она описывает методы и способы ненасильственной...
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