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Олег Гайдукевич: Мирных революций не бывает! Это всегда кровь и насилие

25.06.2020 21:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олег Гайдукевич: Мирных революций не бывает! Это всегда кровь и насилие

«Политика ненасильственных действий» – книга американского политолога Джина Шарпа, изданная в далеком 1973 году. Она описывает методы и способы ненасильственной смены власти, которые в итоге легли в основу организации «оранжевых» революций на постсоветском пространстве. Но может ли быть революция действительно бескровной или же это действие, которое, безусловно, приведет не только к человеческим жертвам, но и отбросит развитие страны на годы назад? Свое мнение по этому вопросу в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

По словам политика, все события последних недель, включая массовые пикеты, а также травлю в социальных сетях тех медийных личностей, которые высказывают свою поддержку белорусской власти, – это классический инструмент «оранжевых» революций.

Он также высказал мнение, что на самом деле мирных революций быть не может.

Олег Гайдукевич: «Если взять все цветные революции, мирные, как их называют, хотя мирных революций не бывает вообще в принципе, все технологии одни и те же. Все одно и то же – дискредитация, оскорбление, запугивание. При этом пытаются навязать точку зрения о том, что только одна точка зрения правильная. Иметь альтернативную точку зрения – это настолько якобы плохо, что сразу же на человека, её сказавшего, накидываются. При чем не только реальные люди, но и целые фабрики ботов. Это отработанная технология».

При этом депутат заявил, что следует разделять тех людей, которые действительно хотят каких-то перемен, и тех людей, целью которых является дестабилизация ситуации в стране и решение собственных проблем посредством прихода к власти через улицу.

«Хорошей революции не бывает, как бы она там не называлась: кастрюль, роз, достоинства, еще чего-то. Революция – это всё кровь и насилие. И второй момент, обратите внимание на то, что ни одна революция на постсоветском пространстве не давала толчка вперед. Все революции – это откат назад, нищета. Революционеры живут хорошо, люди живут еще хуже… Самое страшное – это начинать сначала. В 1917-м году мы начали сначала, наши деды тогда отстроили страну. В 1991 году белорусы опять сначала начали, и сейчас я снова вижу призывы и разговоры "слушайте, все что мы делали 26 лет, – это все плохо, это ужасно". Более того, это говорят те, кто по 20 лет работали на должностях высоких, стояли рядом и вдруг прозрели, уволившись с работы: оказывается, мы 26 лет делали плохо, нужно по-другому! Если мы будем постоянно начинать сначала, мы никогда не будем жить хорошо. Мы должны ценить то, что мы построили!» – подытожил Олег Гайдукевич.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного»

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«Политика ненасильственных действий» – книга американского политолога Джина Шарпа, изданная в далеком 1973 году. Она описывает методы и способы ненасильственной...
 
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