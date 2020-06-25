Олег Гайдукевич: Мы победили организованную преступность, и молодежи надо об этом напоминать!

Источник материала: ОНТ

В последние дни в Сети появилось множество фото, на которых якобы правоохранители выступают против действующих властей и отказываются от своей работы. Какова цель этой акции, является ли она одним из элементов долгосрочной программы по дискредитации белорусских правоохранителей? На эти вопросы в эфире программы «Марков. Ничего личного» ответил белорусский политик, депутат Палаты представителей и председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

По мнению политика, эта акция действительно является попыткой дискредитации белорусских силовиков. При этом он отметил, что подобные акции характерны не только для этих выборов. «На протяжении всего существования нашей страны периодически такие попытки дискредитации предпринимаются. Каждые пять лет, а иногда и в промежутках», – подчеркнул Олег Гайдукевич.

Также он отметил, что полезно напоминать населению, а особенно молодежи, о том, что для Беларуси сделали правоохранители.

Олег Гайдукевич: «Мы победили организованную преступность. Я помню середину 90-х годов, я работал в РУВД. Когда в каждом районе было несколько небытовых убийств… Я помню эти годы, я помню, когда меня родители боялись отпускать вечером гулять. Мы победили организованную преступность. К нам приезжают люди со всех стран, и они не боятся вечером ходить по улице. Мы должны про это говорить, потому что это наше достижение. Преступники были, есть и будут, но каленым железом выжигали преступность. Это наше достижение, и достижение не абстрактное. Это достижение конкретных офицеров, которые погибали! Это же люди, которые умерли ради того, чтобы мы жили спокойно в этой стране».

При этом политик отметил, что у силовиков хватит сил защитить самих себя от дискредитации. «Если кто-то там рассчитывает, надеется, что офицеры, люди, которые служат этой стране, предадут, что они "поменяют шапку" и куда-то убегут, то это пустые надежды. По одной простой причине. Когда начинают эти технологии применять у нас, перетаскивая с других стран, забывают, что в тех странах, где это получилось, 20 лет делали все, чтобы уничтожить собственные силовые структуры. Не платили им зарплату, унижали всячески. Помните начало 90-х годов у нас? Когда "офицер" – это не звучало гордо, люди боялись в форме ходить, стеснялись. Или кто-то хочет, чтобы у нас было как в соседней стране, когда к прокурору района заходили в кабинет с автоматом, ставили его на колени, унижали? Нам не нужны шариковы и швондеры с их программами в духе "разделим и поделим". Нам такое не нужно, нам нужно реальное развитие нашей страны», – рассказал Олег Гайдукевич.

Он также отметил, что весь его опыт общения с избирателями говорит о том, что хоть белорусы и могут быть чем-то недовольны, критиковать власти и желать каких-то перемен, но все без исключения против воцарения в стране беспредела.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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