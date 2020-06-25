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«Минскводоканал»: есть точечные обращения на границе Московского и Центрального, Московского и Ленинского районов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Санитарные службы Минска сейчас перешли в круглосуточный режим проверок, водоканал тоже. Всю ночь специалисты прочищали систему водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:
Мы мониторим все остальные районы города. Мы видим, что есть точечные обращения на границе Московского и Центрального районов, Московского и Ленинского районов. Но это точечные обращения, по которым мы тоже работаем.
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«Минскводоканал»: есть точечные обращения на границе Московского и Центрального, Московского и Ленинского районов
Новости Беларуси. Санитарные службы Минска сейчас перешли в круглосуточный режим проверок, водоканал тоже. Всю ночь специалисты прочищали систему водоснабжения,...
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