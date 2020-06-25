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«Минскводоканал»: есть точечные обращения на границе Московского и Центрального, Московского и Ленинского районов

25.06.2020 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Санитарные службы Минска сейчас перешли в круглосуточный режим проверок, водоканал тоже. Всю ночь специалисты прочищали систему водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минскводоканал»: есть точечные обращения на границе Московского и Центрального, Московского и Ленинского районов

Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:
Ночью было зафиксировано устойчивое улучшение качества воды на нашей очистной водопроводной станции, которая подает воду в зону влияния Московского и Фрунзенского районов. Соответственно, на наших больших районных повысительных насосных станциях в этой же зоне влияния.

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Мы мониторим все остальные районы города. Мы видим, что есть точечные обращения на границе Московского и Центрального районов, Московского и Ленинского районов. Но это точечные обращения, по которым мы тоже работаем.

Люди в материале: Наталья Сазанова, Екатерина Чичерова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Санитарные службы Минска сейчас перешли в круглосуточный режим проверок, водоканал тоже. Всю ночь специалисты прочищали систему водоснабжения,...
 
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