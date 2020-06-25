|
Как организовали подвоз чистой воды в детские сады Минска? Рассказываем на примере Сухарево
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самое пристальное внимание – учреждениям здравоохранения и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром в каждый детский сад двух районов доставили по 300 литров воды. Ее используют не только для питья, но и для приготовления пищи.
Наталья Гавричкова, заведующая ясли-сада № 76:
Ситуацию контролируют вышестоящие органы. И все время организован подвоз воды, у нас уточняют: заканчивается ли вода, нужно ли нам еще.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Самое пристальное внимание – учреждениям здравоохранения и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром в каждый детский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)