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Как организовали подвоз чистой воды в детские сады Минска? Рассказываем на примере Сухарево

25.06.2020 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самое пристальное внимание – учреждениям здравоохранения и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как организовали подвоз чистой воды в детские сады Минска? Рассказываем на примере Сухарево

Как организовали подвоз чистой воды в детские сады Минска? Рассказываем на примере Сухарево

Утром в каждый детский сад двух районов доставили по 300 литров воды. Ее используют не только для питья, но и для приготовления пищи.

Как организовали подвоз чистой воды в детские сады Минска? Рассказываем на примере Сухарево

Наталья Гавричкова, заведующая ясли-сада № 76:
У нас достаточное количество воды, в районе тысячи литров. Нам ее, конечно, достаточно будет и на сегодня, и на завтра. Будет видно, как ситуация будет меняться.

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Ситуацию контролируют вышестоящие органы. И все время организован подвоз воды, у нас уточняют: заканчивается ли вода, нужно ли нам еще.

Люди в материале: Наталья Гавричкова, Екатерина Чичерова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Самое пристальное внимание – учреждениям здравоохранения и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром в каждый детский...
 
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